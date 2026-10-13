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Les bénéfices de JPMorgan progressent grâce au dynamisme de ses activités de banque d'investissement et de négoce
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 12:33

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bénéfice de JPMorgan Chase JPM.N a progressé au troisième trimestre, porté par la croissance de ses activités de banque d'investissement et de négoce.

Le géant bancaire américain a affiché mardi un résultat net de 15,3 milliards de dollars, soit 5,57 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre. À titre de comparaison, il avait enregistré 14,4 milliards de dollars, soit 5,07 dollars par action, un an plus tôt.

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