Les bénéfices de JPMorgan progressent grâce au dynamisme de ses activités de banque d'investissement et de négoce

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Le bénéfice de JPMorgan Chase JPM.N a progressé au troisième trimestre, porté par la croissance de ses activités de banque d'investissement et de négoce.

Le géant bancaire américain a affiché mardi un résultat net de 15,3 milliards de dollars, soit 5,57 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre. À titre de comparaison, il avait enregistré 14,4 milliards de dollars, soit 5,07 dollars par action, un an plus tôt.