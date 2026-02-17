Les bénéfices de BHP dépassent les prévisions, le cuivre dépassant pour la première fois ceux du minerai de fer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le bénéfice du premier semestre augmente de 22 % et dépasse les estimations

*

Pour la première fois, le cuivre représente 51 % du bénéfice d'exploitation

*

acompte sur dividendes de 73 cents supérieur au consensus du marché

*

Annonce d'un accord de streaming sur l'argent avec Wheaton Precious

*

Les négociations avec la Chine sur l'approvisionnement en minerai de fer se poursuivent, selon le directeur général

*

Les actions bondissent de 7 % pour atteindre un niveau record

(Mise à jour avec plus de détails sur les résultats, l'investissement dans le cuivre de Vicuna, les commentaires du directeur général sur les fusions et acquisitions et le prix du minerai de fer en Chine) par Sameer Manekar et Melanie Burton

Le Groupe BHP BHP.AX a annoncé un bénéfice sous-jacent semestriel plus élevé que prévu, grâce à sa division cuivre qui, pour la première fois, a dépassé le minerai de fer pour contribuer à plus de la moitié des bénéfices du premier groupe minier mondial.

Les actions de BHP ont bondi de 7 % pour atteindre un niveau record, les investisseurs se félicitant d'un dividende bien plus élevé que prévu et de la perspective de versements importants à l'avenir.

Ces bons résultats dans le secteur du cuivre interviennent alors que la demande de ce métal rouge est en plein essor en raison de la croissance rapide de la consommation d'énergie des centres de données informatiques et du passage à des énergies plus propres, ce qui stimule la concurrence entre les grandes sociétés minières pour les actifs de cuivre de haute qualité.

BHP, premier producteur mondial de cuivre, a mis en avant ses propres options de croissance du cuivre et a minimisé le besoin d'acquisitions, après avoir abandonné l'année dernière une proposition d'achat d'Anglo American AAL.L .

Le bénéfice attribuable sous-jacent du premier semestre a augmenté de 22 % pour atteindre 6,20 milliards, dépassant le consensus de Visible Alpha qui était de 6,03 milliards. BHP a déclaré un acompte sur dividendes de 73 cents par action, supérieur aux estimations du marché de 63 cents, ce qui représente un ratio de distribution de 60 %.

"C'est un bon résultat", a déclaré Andy Forster, gestionnaire de portefeuille chez Argo Investments, un actionnaire de BHP. "Ils ont dépassé les attentes de tout le monde du point de vue des dividendes."

Le cuivre, y compris les sous-produits tels que l'or, a contribué à hauteur de 7,95 milliards de dollars au bénéfice d'exploitation de BHP au cours des six mois se terminant le 31 décembre, soit plus que les 7,50 milliards de dollars du minerai de fer et 51 % du bénéfice d'exploitation sous-jacent total du groupe, qui s'élève à 15,46 milliards de dollars.

Ce résultat s'explique en grande partie par un bond de 32 % des prix réalisés pour le cuivre, ainsi que par la montée en flèche des prix des métaux précieux produits en tant que sous-produits. Une production record de minerai de fer au premier semestre et des prix plus élevés ont également stimulé les bénéfices de l'entreprise minière.

Le directeur général de BHP, Mike Henry, a déclaré lors d'une conférence de presse que, compte tenu de ses options de croissance organique, il ne ressentait pas le besoin impérieux de procéder à des fusions et à des acquisitions pour accroître sa production de cuivre.

Rio Tinto RIO.AX , le plus grand producteur mondial de minerai de fer, était en pourparlers pour acheter Glencore

GLEN.L , une transaction qui aurait eu des implications majeures pour le secteur mondial du cuivre , mais il s'est retiré en invoquant un désaccord sur l'évaluation.

BHP a relevé ses perspectives de production de cuivre pour 2027 à Escondida, au Chili, entre 1 million et 1,1 million de tonnes, citant de solides performances opérationnelles et des améliorations continues du plan de mine et de la productivité dans son plus grand projet de cuivre.

Henry a déclaré que les " négociations difficiles " avec la Chine sur l'approvisionnement en minerai de fer se poursuivaient, l'acheteur public, CMRG, essayant d'obtenir de meilleures conditions pour les sidérurgistes chinois. Il s'est dit convaincu que les problèmes seront résolus, même si cela prendra du temps.

En outre, le mineur a annoncé un accord de flux d'argent avec Wheaton Precious Metals WPM.TO pour un paiement initial de 4,3 milliards de dollars à l'achèvement, pour livrer de l'argent à partir de sa part de la production de la mine Antamina au Pérou.

Ce paiement fait partie d'un objectif de 10 milliards de dollars que BHP vise à obtenir à partir d'actifs existants, ce qui pourrait contribuer à augmenter son dividende pour l'ensemble de l'année, a déclaré M. Henry.

Séparément, le mineur Vicuna Corp, contrôlé par BHP et la société canadienne Lundin Mining LUN.TO , a annoncé un plan d'investissement pluriannuel de 18 milliards de dollars pour développer des projets d'exploitation de cuivre, d'or et d'argent dans le nord de l'Argentine.