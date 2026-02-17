L'Irlande ouvre une enquête sur Grok AI de Musk à propos d'images à caractère sexuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission irlandaise de protection des données (DPC) a déclaré mardi qu'elle avait ouvert une enquête formelle sur Grok, le chatbot d'IA de X, concernant le traitement des données personnelles et son potentiel à produire des images et des vidéos sexualisées préjudiciables, y compris d'enfants.

La DPC est le principal régulateur de l'UE pour X, car les activités de l'entreprise américaine dans l'Union européenne sont basées en Irlande. Elle peut infliger des amendes allant jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise en vertu du règlement général sur la protection des données de l'Union européenne (GDPR).

La décision d'ouvrir l'enquête a été notifiée à X lundi, a déclaré le DPC dans un communiqué, et son objectif était de déterminer si X avait respecté ses obligations en vertu du GDPR en ce qui concerne les données personnelles traitées.

Le mois dernier, Grok a inondé X d'images presque nues modifiées par l'IA de personnes réelles en réponse à des demandes d'utilisateurs, ce qui a déclenché une indignation mondiale et des enquêtes .

X a annoncé des mesures visant à empêcher le compte de Grok sur la plateforme de produire de telles images, mais le chatbot de Grok a continué à le faire lorsqu'on le lui demandait, a constaté Reuters au début du mois .

Le président américain Donald Trump et d'autres membres de son administration ont critiqué la réglementation de l'UE sur les entreprises technologiques américaines et ont décrit les amendes imposées par le bloc des 27 membres comme une forme de taxation.

Le propriétaire de X, Elon Musk, qui est l'homme le plus riche du monde, a également exprimé ses objections aux réglementations de l'UE, principalement celles imposées directement par Bruxelles sur le contenu en ligne.

"La DPC est en contact avec XIUC (X Internet Unlimited Company) depuis que les médias ont fait état, il y a quelques semaines, de la capacité présumée des utilisateurs de X à inciter le compte @Grok de X à générer des images sexualisées de personnes réelles, y compris d'enfants", a déclaré le commissaire adjoint Graham Doyle.

"En tant qu'autorité de contrôle principale pour le XIUC dans l'UE/EEE, le DPC a entamé une enquête à grande échelle", a déclaré M. Doyle, ajoutant qu'elle examinerait le respect par le XIUC de certaines de ses "obligations fondamentales en vertu du GDPR en ce qui concerne les questions en cause".

Le 26 janvier, la Commission européenne a ouvert une enquête pour déterminer si Grok diffusait dans l'UE des contenus illégaux tels que des images sexualisées manipulées.

Le 3 février, l'organisme britannique de protection de la vie privée a ouvert une enquête officielle sur Grok concernant le traitement des données personnelles et son potentiel de production d'images et de contenus vidéo sexualisés préjudiciables.