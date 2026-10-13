Les banques de Wall Street constatent un ralentissement des transactions en raison des tensions sur les marchés, mais leur carnet de commandes reste bien rempli

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(Ajout de précisions supplémentaires tout au long du texte; ajout d'une nouvelle citation de Goldman aux paragraphes 4 et 8; ajout de précisions sur la qualité de crédit au paragraphe 11; nouvelle citation de Wells Fargo au paragraphe 12)

* JPMorgan indique que le ralentissement de l'activité de banque d'investissement s'est manifesté au cours de la seconde moitié du mois de septembre

* Le chiffre d'affaires de Goldman Sachs dans les activités de revenus fixes, de devises et de matières premières a reculé de 1% par rapport à l'année précédente

* Le directeur financier de Citi indique que l'activité de banque d'investissement s'est affaiblie par rapport au début de l'année

Les géants de la banque d'investissement et du trading de Wall Street ont publié des résultats mitigés au troisième trimestre, les marchés actions et obligataires ayant été secoués par la guerre en cours avec l'Iran, la hausse de l'inflation et les inquiétudes liées aux dépenses massives consacrées au développement de l'IA.

Les résultats de JPMorgan JPM.N , Citigroup C.N , Goldman Sachs GS.N et Wells Fargo WFC.N suggèrent que l’essor des opérations de fusion-acquisition et de négoce, qui avait alimenté des résultats records au premier semestre , pourrait s’essouffler, la chute persistante du marché obligataire et la volatilité des actions ayant pesé sur l’activité, en particulier fin septembre, ont déclaré des dirigeants.

Néanmoins, l’activité de fusions-acquisitions au troisième trimestre s’est globalement avérée solide, avec un carnet de commandes bien rempli, tandis que les consommateurs, les emprunteurs commerciaux et l’économie dans son ensemble restent en bonne santé, ont déclaré les dirigeants.

"L’économie continue de faire preuve d’une très grande résilience malgré certains vents contraires", a déclaré David Solomon, directeur général de Goldman, lors d’une conférence téléphonique avec les analystes. "Nous vivons un supercycle technologique extraordinaire. Je pense que le cadre réglementaire est vraiment propice aux opérations stratégiques… Je pense que c’est un environnement plutôt favorable."

Une vague de ventes prolongée sur le marché obligataire, qui a propulsé les rendements à travers le monde à des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies et exercé une pression supplémentaire sur les valorisations boursières, a interrompu les opérations de fusion-acquisition. Le marché des introductions en bourse a perdu de son élan ces dernières semaines, menaçant ce qui aurait pu être une année record pour cette activité.

JPMorgan, en particulier, a déclaré que la volatilité des marchés et les perspectives économiques incertaines avaient freiné les opérations et réduit les échanges sur le marché obligataire ces derniers mois , bien que son directeur financier, Jeremy Barnum, ait déclaré aux journalistes que le carnet de commandes restait "très solide".

En période de turbulences boursières, l’écart entre acheteurs et vendeurs peut temporairement se creuser, mais dans l’ensemble, les opérations ont été reportées plutôt qu’annulées, a-t-il poursuivi. Les analystes ont également indiqué que le marché des introductions en bourse était resté sélectif, et non fermé , et que les offres reportées pourraient encore voir le jour si les conditions se stabilisaient au cours du quatrième trimestre, un avis partagé par M. Solomon.

"On peut choisir d’attendre, mais le marché des introductions en bourse reste en assez bonne santé", a déclaré M. Solomon.

Gonzalo Luchetti, directeur financier de Citigroup, a indiqué que la banque avait constaté un ralentissement de son activité de banque d’investissement au troisième trimestre, tandis que Mike Santomassimo, directeur financier de Wells Fargo, a également souligné un ralentissement en septembre, notant lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes que la forte hausse du rendement de référence à 10 ans avait eu un impact.

"Il ne fait aucun doute que les taux d’intérêt élevés et la menace de nouvelles hausses de la Fed pèsent sur les activités de trading et de banque d’investissement, avec un impact négatif mesurable", a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management.

Malgré la hausse des prix et des coûts d’emprunt, les consommateurs et les entreprises emprunteuses restent résilients, la qualité du crédit ne s’étant guère détériorée, ont indiqué des dirigeants de JPMorgan et de Wells Fargo.

"Nous ne constatons tout simplement rien qui laisse supposer l’existence de tensions", a déclaré M. Santomassimo.

LA VIGUEUR DES ACTIONS SE MAINTIENT

Les banques ont également enregistré une forte activité de transactions sur les actions, les clients ayant rééquilibré leurs portefeuilles face à l’incertitude sur les taux et à la flambée des prix de l’énergie. JPMorgan a indiqué que le chiffre d’affaires de sa division Marchés avait grimpé de 15% au troisième trimestre par rapport à l’année précédente, le chiffre d’affaires des marchés d’actions ayant bondi de 49% .

Goldman a dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, la volatilité des marchés liée au conflit au Moyen-Orient ayant fait grimper ses revenus sur les actions , alors même que les revenus de ses activités de titres à revenu fixe, de devises et de matières premières ont reculé de 1% par rapport à la même période de l’année précédente .

Les cours des actions ont affiché des résultats mitigés après la publication des résultats: Wells Fargo et Citigroup ont reculé, tandis que JPMorgan et Goldman ont progressé.

"Notre principale préoccupation, concernant cette entreprise comme d’autres grandes banques d’investissement, reste de savoir dans quelle mesure ces résultats supérieurs aux prévisions semblent concentrés sur l’activité de transactions d’actions et dans quelle mesure ils s’avéreront durables", a déclaré Chris Kotowski, analyste chez Oppenheimer & Co, dans une note.