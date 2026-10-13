Pour la première fois, l'IA aide une parlementaire britannique à retrouver sa voix

Capture d'image d'une vidéo diffusée par l'unité d'enregistrement du Parlement britannique via le site Parliament TV, le 13 octobre 2026, de Jane Campbell lors d'une déclaration réalisée à l'aide d'un générateur de voix par IA, à la Chambre des lords, à Londres ( PRU / - )

Une parlementaire britannique atteinte d'une maladie dégénérative est devenue mardi la première personne à utiliser une voix générée par intelligence artificielle (IA) pour prononcer un discours au sein du Parlement.

Jane Campbell, qui est membre de la Chambre des lords, la chambre haute du Parlement, a des difficultés à s'exprimer à cause de son amyotrophie spinale, une maladie neuromusculaire dégénérative.

"Cette technologie de pointe va me permettre de participer aux débats avec ma propre voix, celle que j'avais avant qu'elle ne se détériore à cause de mon handicap", a déclaré cette parlementaire de 67 ans en introduction à son propos devant l'assemblée.

"J'espère que vous conviendrez avec moi qu'il s'agit d'une évolution enthousiasmante pour la Chambre des lords, qui montre au monde ce que l'inclusion dans la démocratie peut offrir de meilleur", a-t-elle dit lors d'un débat consacré à la santé.

"Permettez-moi donc de vous présenter la baronne Campbell version 2.0", a-t-elle ajouté, avant que son discours soit prononcé avec sa voix recréée par IA, telle qu'elle était avant la progression de sa maladie.

Jane Campbell a dû obtenir l'autorisation de la commission des procédures, chargée du protocole au sein de la Chambre des lords.

En 2012, cette instance lui avait déjà permis de faire venir son assistante pour qu'elle puisse lire ses discours à sa place si nécessaire. Une dérogation à une règle datant de 1707, qui interdit aux personnes n'étant pas membres de la Chambre d'y prendre place.

Jane Campbell a travaillé avec ElevenLabs, une entreprise spécialisée dans le développement de voix de synthèse au rendu naturel, décrit sa responsable Gabi Leibowitz à l'AFP.

L'entreprise a travaillé "avec elle sur son clone vocal pour l'affiner et nous assurer qu'il correspondait exactement à ce qu'elle souhaitait", a indiqué cette orthophoniste de formation.

Si 30 secondes d'audio peuvent suffire à recréer une voix, il faut entre 30 minutes et une heure d'enregistrement pour obtenir des clones de la meilleure qualité, indique-t-elle.

Pour recréer une voix avant l'IA, il fallait que la personne soit en mesure d'enregistrer près de 400 phrases, selon Gabi Leibowitz. Et même dans ce cas, "on obtenait une voix relativement robotique, qui ne véhiculait pas vraiment d'émotion", explique-t-elle.

Figure de proue de la défense des droits des personnes handicapées, Jane Campbell ne devait, selon le pronostic des médecins, pas vivre au-delà de deux ans. Elle a été nommée à la Chambre des lords sans étiquette politique en 2007.