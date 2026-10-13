L'opération du pape au poumon "s'est bien déroulée"

Le pape Léon XIV est accueilli par le directeur sanitaire Andrea Cambieri à son arrivée à l'hôpital universitaire Gemelli, à Rome, le 13 octobre 2026, pour une opération du poumon ( AFP / Alberto PIZZOLI )

L'intervention chirurgicale subie mardi par le pape Léon XIV à l'hôpital Gemelli de Rome afin de lui retirer un nodule pulmonaire "s'est bien déroulée", a annoncé le Vatican mardi soir, précisant que le Saint-Père était "retourné dans sa chambre".

"L’intervention s’est bien déroulée, dans les délais et selon les modalités prévus, et le Saint-Père est retourné dans sa chambre", a fait savoir le service de presse du Saint-Siège sur Telegram, annonçant que "d'autres informations suivront".

Il s'agit de la première alerte de santé pour le pontife de 71 ans, qui a jusqu'ici affiché une excellente forme depuis son élection à la tête de l'Église catholique, le 8 mai 2025.

Le chef des 1,4 milliard de catholiques avait salué la foule, souriant, à son arrivée peu après 13H00 au Gemelli, où le Vatican a prévenu qu'il devrait rester hospitalisé environ une semaine.

Dimanche, à la fin de la prière de l'Angélus, le pape américain avait annoncé que ce nodule - une petite excroissance - avait été découvert "à un stade très précoce" lors de récents examens et était "bien localisé", une annonce qui avait surpris les catholiques du monde entier.

"Les médecins jugent opportun d'intervenir et donc, suivant leurs conseils, j'ai décidé de me faire opérer", avait expliqué le souverain pontife aux fidèles place Saint-Pierre. Une transparence inhabituelle au Vatican où la communication sur la santé des papes reste sensible, malgré les efforts de son prédécesseur argentin François, décédé en avril 2025, pour davantage d'ouverture.

L'annonce a entraîné des messages de soutien du monde entier et dans la chapelle de l’hôpital, des dizaines de fidèles se sont rassemblés mardi soir afin de prier pour la santé du pape.

Le pape Léon XIV salue la foule à son arrivée à l'hôpital Gemelli de Rome, le 13 octobre 2026 ( VATICAN MEDIA / Handout )

Interrogée par l'AFPTV avant l'opération, Giorgia Fei, une femme au foyer italienne de 57 ans, s'était dite "très sereine, très optimiste pour le Saint-Père" car il est "entre de très bonnes mains ici à l'hôpital" où "nous avons d'excellents médecins".

L'intervention a été réalisée par l'équipe médicale de chirurgie thoracique dirigée par le professeur Stefano Margaritora.

Tous les rendez-vous du pape ont été annulés jusqu'au 20 octobre, dont une grande messe mercredi, pour laquelle il sera remplacé par le nouveau doyen des cardinaux, Mgr Luis Antonio Tagle.

Le droit de l'Église ne prévoit aucune disposition particulière en cas de problème de santé du pape, qui est élu à vie.

Léon XIV séjourne au dixième étage de l'hôpital Gemelli, dans une autre zone que la suite médicale des papes actuellement en travaux, où François avait été hospitalisé quelques semaines avant sa mort.

Voyage en vue

Le Secrétaire d'Etat (N.2) du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, a confié avoir été surpris par l'annonce du pape dimanche. "Personne ne s'y attendait" mais "cela a été détecté immédiatement, Dieu merci", a-t-il déclaré mardi à des journalistes à Rome, ajoutant avoir trouvé le pape "serein" lundi soir.

Le cardinal japonais Tarcisio Isao Kikuchi, qui a également vu le pape lundi, a confié au quotidien La Repubblica que le pape était "très détendu, comme toujours, et enclin à la plaisanterie".

Né à Chicago, Robert Francis Prevost est considéré comme étant en bonne santé et apprécie le sport, notamment le tennis, qu'il pratique régulièrement.

Le pape Léon XIV lors d'une messe à la basilique Saint-Pierre du Vatican, le 8 octobre 2026 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Marco Scarci, un spécialiste de la chirurgie thoracique au Royaume-Uni, a déclaré à l'AFP qu'il ne s'agissait pas d'une "opération particulièrement risquée" et qu'il s'attendait à ce que le pape se remette rapidement, même si "cela pourrait lui prendre jusqu'à trois mois pour retrouver son niveau de forme physique d'avant l'opération".

Le calendrier est serré : Léon XIV doit effectuer un long voyage officiel en Uruguay, en Argentine et au Pérou du 6 au 17 novembre, une tournée très attendue au programme particulièrement chargé.

La plupart des nodules pulmonaires sont bénins, c'est-à-dire non cancéreux, mais un faible pourcentage d'entre eux peut constituer un signe précoce de cancer du poumon.

Pronostic "très positif"

Caractéristiques générales d'un nodule pulmonaire, une petite masse dans le poumon généralement bénigne, que le pape Léon XIV doit se faire retirer lors d'une intervention chirurgicale ( AFP / Jonathan WALTER )

Le nodule dans le poumon du pape a été découvert lors d'examens de routine et non à la suite de symptômes, a précisé le Vatican.

Ces nodules "peuvent correspondre à toute une série de lésions bénignes – inflammatoires, infectieuses, auto-immunes ou congénitales – ou bien être malignes", a expliqué à l'AFP le professeur Federico Venuta, chef du service de chirurgie thoracique de l'hôpital Policlinico Umberto I de Rome.

Même si le nodule s'avérait cancéreux, le pronostic du pape serait "très positif", a-t-il estimé.

Concernant le voyage en Amérique du Sud, le Dr Venuta a précisé qu'"en règle générale, il est recommandé d'éviter les voyages en avion pendant une vingtaine de jours après ces interventions chirurgicales, même si une certaine souplesse est évidemment possible".