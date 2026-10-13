Wall Street clôture en baisse, entre IA et résultats d'entreprises

Des traders à la Bourse de New York le 5 octobre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
La Bourse de New York à clôturé dans le rouge mardi, digérant à la fois les résultats trimestriels des grandes banques et le recul de plusieurs géants des semi-conducteurs.
Le Dow Jones a perdu 0,35%, l'indice Nasdaq a reculé de 0,15% et l'indice élargi S&P 500 (-0,02%) a terminé non loin de l'équilibre.
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