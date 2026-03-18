Les autorités locales annoncent l'extinction d'un incendie dans un dépôt pétrolier de la région de Krasnodar, en Russie

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Un incendie au dépôt pétrolier de la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, a été éteint, ont annoncé les autorités locales mercredi.

Le dépôt pétrolier de la ville de Labinsk a pris feu le 16 mars à la suite d'une attaque de drone.