Les autorités locales annoncent l'extinction d'un incendie dans un dépôt pétrolier de la région de Krasnodar, en Russie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Un incendie au dépôt pétrolier de la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, a été éteint, ont annoncé les autorités locales mercredi.
Le dépôt pétrolier de la ville de Labinsk a pris feu le 16 mars à la suite d'une attaque de drone.
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