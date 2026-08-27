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Les autorités de régulation bancaire américaines s'apprêtent à recentrer leurs efforts de contrôle sur les risques financiers dans le cadre de nouvelles règles, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 22:14
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les autorités de régulation bancaire américaines s'apprêtent à annoncer jeudi de nouvelles règles visant à recentrer leurs normes d'application et de surveillance afin de mettre davantage l'accent sur les risques financiers significatifs, a rapporté jeudi le Financial Times.

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