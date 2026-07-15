Les automobilistes américains pourraient bientôt voir les prix à la pompe remonter jusqu'à 4 dollars

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* Prix moyen national à la pompe: 3,84 $ le gallon, soit une hausse de 9,8 cents en une semaine

* Les prix de l'essence ont bondi parallèlement à ceux du brut après l'échec de la trêve

* Le nombre de pétroliers transitant par le détroit d'Ormuz est à son plus bas niveau depuis deux mois

par Nicole Jao

Les Américains pourraient bientôt voir le prix de l'essence dépasser à nouveau les 4 dollars le gallon, car la reprise des hostilités entre les États-Unis et l'Iran a fait grimper les prix de l'énergie en paralysant le trafic dans le détroit d'Ormuz, une voie de communication cruciale pour l'approvisionnement mondial en pétrole.

Le prix moyen national de l'essence s'établissait mardi à 3,84 dollars le gallon, soit une hausse d'environ 9,8 cents par rapport à la semaine dernière, selon les données de GasBuddy, un site de suivi des prix des carburants. Les prix de l'essence ont augmenté de 22.2% par rapport à la même période l'année dernière. La hausse des prix à la pompe est devenue un casse-tête politique pour le président américain Donald Trump et son Parti républicain, qui s’apprêtent à faire campagne pour conserver leur faible majorité au Congrès américain lors des élections de mi-mandat de novembre. La barre des 4 dollars le gallon, un seuil financier douloureux pour de nombreux consommateurs, avait été franchie pour la dernière fois fin mars , après que l’Iran eut bloqué le détroit d’Ormuz. Les prix étaient redescendus sous ce seuil en juin, après la signature d’un protocole d’accord entre les États-Unis et l’Iran visant à mettre fin au conflit.

Un retour à ce niveau exercerait une pression supplémentaire sur les ménages déjà mis à rude épreuve par l’inflation. Les prix de l'essence ont grimpé en flèche parallèlement à ceux du pétrole brut suite à l'effondrement de la trêve entre Washington et Téhéran la semaine dernière et à la réimposition d'un blocus naval américain contre l'Iran. Les prix de détail des carburants et ceux du pétrole brut évoluent généralement dans le même sens, car le pétrole brut constitue le principal coût de production des carburants. Le nombre de pétroliers transitant par le détroit d’Ormuz a chuté au cours de la dernière journée pour atteindre son plus bas niveau depuis deux mois , selon les données maritimes publiées lundi.

Avant la guerre en Iran, environ 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole transitaient par ce détroit. La hausse des prix des carburants a également été alimentée par la perte de capacité de raffinage russe due à l’intensification par l’Ukraine des attaques systématiques contre les infrastructures énergétiques.

"Je m’attends désormais à ce que le prix moyen national de l’essence atteigne 4 dollars le gallon dans les 7 à 10 prochains jours, voire plus tôt, tandis que le prix moyen du diesel aux États-Unis devrait à nouveau atteindre 5 dollars le gallon d’ici la fin de cette semaine, peut-être dès vendredi", a écrit lundi Patrick De Haan, analyste chez GasBuddy, dans un article de blog.

Les automobilistes de certains États pourraient voir les prix dépasser la barre des 4 dollars le gallon avant même cette date, a ajouté M. De Haan.

REPRISE DES CRAINTES INFLATIONNISTES La hausse des coûts du carburant pourrait compliquer les perspectives d’inflation après que les pressions sur les prix se sont atténuées plus que prévu en juin, grâce au recul des prix de l’énergie. "Alors que les données sur l’inflation de juin reflétaient un apaisement des pressions sur les prix, largement dû à la baisse des coûts de l’énergie, une hausse soutenue des prix de l’essence tout au long du mois de juillet pourrait rapidement changer la donne", a déclaré Simon-Peter Massabni, responsable du développement commercial chez XS.com.

"L’impact va au-delà du carburant lui-même. La hausse des prix de l’essence se répercute sur les coûts de transport, les tarifs de fret et les dépenses logistiques au sens large, ce qui finit par se répercuter sur les prix des biens et des services dans l’ensemble de l’économie", a ajouté M. Massabni.

Si les hostilités s’intensifient et que le détroit reste plus ou moins fermé pendant quelques semaines, les stocks mondiaux de pétrole, déjà extrêmement bas, s’épuiseront encore davantage, a déclaré Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics, dans un e-mail.

Dans ce scénario, les prix du pétrole, de l’essence et d’autres formes d’énergie monteront en flèche, et des pénuries d’approvisionnement physiques apparaîtront partout dans le monde.