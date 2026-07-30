Les attaques contre des raffineries maintiennent les prix des carburants en Europe à des niveaux proches de leurs plus hauts historiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des marges américaines aux paragraphes 12 à 14)

* La prime du gazole européen par rapport aux contrats à terme sur le Brent a atteint un niveau record jeudi

* L'Arabie saoudite ferme la raffinerie de Jizan; le Koweït ferme certaines parties de l'usine d'Al-Zour

* La prime de l'essence européenne par rapport au Brent n'est pas loin de son plus haut niveau depuis quatre ans

par Robert Harvey

Les raffineurs européens ont continué cette semaine à engranger des bénéfices exceptionnels grâce à la production de carburants tels que l’essence et le diesel, alors qu’une vague d’attaques contre des raffineries de pétrole au Moyen-Orient et en Russie a encore resserré l’offre et fait grimper les prix à l’échelle mondiale. La flambée des prix des carburants se répercute sur l'économie mondiale, entraînant une hausse des coûts pour les consommateurs et les entreprises.Alors que les attaques contre les raffineries, liées aux conflits en Iran et en Ukraine, ont mis hors service un nombre croissant de grandes installations transformant le pétrole brut en carburant utilisable,les prixdes carburantsaugmentent même si le prix du pétrole brut est retombé à environ 90 dollars le baril, bien en dessous du record de 147 dollars atteint en 2008.

La prime que les contrats à terme européens sur le gazole à faible teneur en soufre affichent par rapport au prix du pétrole brut – qui reflète en effet la marge bénéficiaire que les raffineurs réalisent en transformant le pétrole brut en diesel

LGOc1-LCOc1 – a atteint jeudi un nouveau record historique à 74,66 dollars le baril. Le Moyen-Orient et la Russie sont tous deux d’importants exportateurs de diesel, un carburant largement utilisé dans l’industrie, l’agriculture et les transports. Les marges bénéficiaires des raffineries pour la production de diesel ont atteint des sommets historiques en juillet.

“Le marché indique que la capacité de raffinage constitue désormais un problème aussi important que la pénurie de pétrole brut, voire plus”, a déclaré Jeffrey Baird, fondateur de la société d’investissement Merritt Point Partners. L’Arabie saoudite a fermé sa raffinerie de Jizan, d’une capacité de 400 000 barils par jour, le 27 juillet à la suite d’une attaque menée par les Houthis du Yémen. Selon les données de la société d’analyse Kpler, cette raffinerie a exporté plus de 200 000 barils par jour de carburants au cours des trois derniers mois, le diesel et le gazole constituant ses principaux produits. Certaines parties de la raffinerie koweïtienne d’Al-Zour, d’une capacité de 615 000 barils par jour et autre grand producteur de diesel, ont également été mises à l’arrêt en raison d’une coupure d’électricité. Dans le même temps, les attaques de drones ukrainiens ont continué de frapper les capacités de raffinage russes, contraignant le Kremlin à imposer des interdictions d’exportation d’essence et de diesel . La raffinerie de Lukoil à Perm, d’une capacité d’environ 260 000 barils par jour, a été la dernière en date à mettre à l’arrêt l’une de ses unités de distillation de brut, jeudi, à la suite d’une attaque de drone . Les marges de raffinage de l’essence ont également atteint des plus hauts depuis plusieurs années ces dernières semaines . La prime de l’essence Eurobob, référence européenne, par rapport aux contrats à terme sur le Brent s’établissait mercredi à 42,21 dollars le baril, non loin du plus haut depuis quatre ans de 44,94 dollars atteint le 17 juillet, selon les données de LSEG.

Les marges de raffinage du kérosène européen sont restées supérieures à 80 dollars le baril le 29 juillet selon les données de LSEG, bien qu’elles aient baissé par rapport à leur plus haut historique de près de 109 dollars atteint en mars. Avant 2026, cette marge n’avait jamais atteint 80 dollars, indiquent les données. De même, les raffineurs américains ont vu leurs marges bénéficiaires s’envoler, les exportations de carburant restant soutenues et la demande intérieure restant ferme.

À la mi-juillet, le crack spread de l’essence aux États-Unis a atteint 60 dollars le baril, un niveau qui n’avait plus été observé depuis avril 2020. Le crack spread du diesel a atteint 93,44 dollars le baril cette semaine, un record historique.

Valero Energy VLO.N , deuxième raffineur américain en termes de capacité, a déclaré jeudi à ses investisseurs qu’il estimait que le secteur s’était structurellement orienté vers un environnement de marges de raffinage plus élevées en milieu de cycle, sur la base de ses projections de la demande future et des augmentations de capacité prévues.