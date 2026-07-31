Au Maroc, des milliers de personnes rassemblées près de la frontière avec Ceuta

A Bab Sebta le 30 juillet 2026 ( AFP / Abdelmajid BZIOUAT )

Des milliers de jeunes Marocains étaient rassemblés tard jeudi dans le centre de la ville de Fnideq, qui jouxte l'enclave espagnole de Ceuta, où une entrée massive de migrants en provenance du Maroc a été enregistrée ces derniers jours, selon un correspondant de l'AFP.

Ces jeunes ont afflué près de la route qui longe la plage et mène vers le passage frontalier. Les forces de l'ordre à l'entrée de cette route tentaient de les repousser lorsqu'ils se rapprochaient, a rapporté le correspondant de l'AFP.

Quelques heures auparavant, à environ 15 kilomètres de l'entrée de Fnideq, des journalistes de l'AFP avaient vu des centaines de personnes converger vers la ville, après des rumeurs faisant état d'une ouverture de la frontière avec Ceuta.

La route était alors fortement encombrée par des véhicules transportant des jeunes, dont des mineurs, vers la ville.

D'autres groupes de jeunes marchaient le long de la route avant d'emprunter des chemins secondaires afin d'éviter les barrages de la gendarmerie.

Plusieurs personnes interrogées par l'AFP ont indiqué vouloir tenter de rejoindre Ceuta.

Un jeune homme qui portait un sac à dos a affirmé être venu "à pied" depuis Tanger, à environ 70 kilomètres à l'ouest de Fnideq, "après avoir entendu que la frontière avait été ouverte au poste-frontière de Bab Sebta".

Plusieurs centaines de personnes sont entrées illégalement jeudi dans l'enclave espagnole de Ceuta depuis le Maroc, venant s'ajouter aux plus de 1.500 arrivées de migrants "ces derniers jours" selon les autorités régionales espagnoles.

Neuf personnes sont mortes jeudi en tentant de rejoindre à la nage Ceuta depuis le Maroc, selon les autorités espagnoles.

Ces événements interviennent alors que le Maroc célèbre la Fête du Trône. Le roi Mohammed VI a présidé jeudi la réception officielle traditionnelle organisée à cette occasion dans la ville de M'diq, située à une vingtaine de kilomètres de Fnideq.

Aucune déclaration officielle n'a jusqu'ici été publiée par les autorités marocaines. Contactée par l'AFP, la police n'a pas réagi dans l'immédiat.

Mais une source officielle marocaine a indiqué à l'AFP sous le couvert de l'anonymat que les autorités des deux pays avaient échangé sur le sujet.

"Les deux pays ont convenu de renforcer la coordination et les efforts pour faire face à ces flux, et se sont engagés à revoir et à mettre en œuvre des mesures pour le rapatriement, dans les plus brefs délais, de toutes les personnes ayant pénétré illégalement à Sebta" (Ceuta), a-t-elle précisé.