Apple prévoit un T3 inférieur aux attentes, pénalisé par ses chaînes d'approvisionnement

Apple AAPL.O a communiqué jeudi des prévisions pour le trimestre en cours inférieures aux attentes de Wall Street, alors que la firme à la pomme peine à se procurer les composants nécessaires à la fabrication de ses produits.

Le titre du groupe chutait de 6% dans les échanges boursiers d'après-clôture.

S'exprimant lors d'une conférence de presse téléphonique avec des analystes et des investisseurs, le directeur financier d'Apple a déclaré que l'entreprise s'attendait pour le troisième trimestre à une croissance de son chiffre d'affaires de 9% à 11% sur un an, contre un consensus de 12% selon des données LSEG.

Kevan Parekh a également indiqué que les ventes d'iPhone pour le trimestre actuel devraient progresser d'environ 15%, alors que les analystes anticipaient en moyenne une croissance de 17,6% d'après des données LSEG.

Au cours de cette conférence téléphonique, le directeur général Tim Cook a dit pour sa part qu'Apple faisait face actuellement à d'"importantes contraintes" d'approvisionnement, avec une "flexibilité limitée" dans ses chaînes pour y remédier. La firme à la pomme "étudie toutes les options" pour se procurer des composants auprès de fournisseurs alternatifs, a-t-il ajouté.

Pour la période avril-juin, Apple a battu les attentes de Wall Street sur ses ventes et son bénéfice, grâce notamment aux iPhones et ordinateurs MacBooks sur lesquels les consommateurs se sont rués sur fond de hausse des prix dans le secteur de l'électronique grand public.

Les ventes du groupe ont progressé au deuxième trimestre de 16,4% à 109,42 milliards de dollars, contre un consensus de 108,65 milliards de dollars selon des données LSEG.

Le bénéfice trimestriel d'Apple s'est établi à 2,02 dollars par actions, dont 11 cents attribuables à des remboursements de taxes douanières effectués par le gouvernement américain. Même en ne tenant pas compte de ces remboursements, le bénéfice du groupe a dépassé les attentes des analystes, qui ressortaient en moyenne à 1,89 dollars par action.

(Stephen Nellis à San Francisco, Juby Babu à Mexico; version française Jean Terzian)