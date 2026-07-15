Les assignations à comparaître de journalistes s'inscrivent dans le cadre d'une opération de « sécurité », affirme le candidat de Trump au poste de responsable du renseignement

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* La commission se prononcera sur la nomination de Clayton en début de semaine prochaine

* Les démocrates appellent à une utilisation impartiale des informations classifiées

* Clayton remplacerait Gabbard, qui a démissionné en mai

(Mise à jour avec les commentaires de Warner, Cotton et Clayton, paragraphes 5, 8 à 16 et 20) par Patricia Zengerle, Jonathan Landay et Luc Cohen

Jay Clayton, candidat désigné par le président Donald Trump au poste de chef des services de renseignement américains, a comparu mercredi lors de son audition de confirmation, qui avait été reportée. Les législateurs ont déclaré qu’ils comptaient l’interroger sans ménagement sur les récentes citations à comparaître qu’il a adressées à des journalistes du New York Times dans le cadre de ses fonctions actuelles de procureur fédéral en chef de Manhattan.

Le président républicain a semé le doute sur la confirmation de Jay Clayton au poste de directeur du renseignement national le mois dernier en ordonnant le report soudain de son audition devant la commission du renseignement du Sénat, dans le but de forcer le Congrès à adopter un projet de loi strict sur l’identification des électeurs.

Connue sous le nom de « SAVE Act », cette mesure électorale reste bloquée au Congrès, où elle ne bénéficie pas du soutien nécessaire pour être adoptée par le Sénat. Alors que l’administration affirme que cette législation est nécessaire pour protéger la sécurité électorale, les associations de défense du droit de vote estiment qu’elle priverait de leurs droits électoraux des millions d’Américains qui n’ont pas facilement accès à un passeport ou à un acte de naissance.

Avant la décision de Trump, les démocrates semblaient disposés à confirmer la nomination de Clayton, dans l’espoir de remplacer rapidement le directeur par intérim du renseignement national (DNI), Bill Pulte, un proche allié de Trump qui avait auparavant occupé le poste de directeur de l’Agence fédérale de financement du logement et qui n’avait aucune expérience en matière de sécurité nationale. Pulte avait remplacé Tulsi Gabbard , qui avait démissionné de ses fonctions en mai.

Lors de l’audition au Sénat de mercredi, Tom Cotton, de l’Arkansas, président de la commission, a déclaré qu’il comptait organiser une réunion en début de semaine prochaine afin de voter sur la nomination de Clayton et de la soumettre à l’examen de l’ensemble du Sénat.

Les législateurs ont fait part de leurs inquiétudes après que Clayton eut émis vendredi des citations à comparaître ordonnant à des journalistes du New York Times de témoigner devant un grand jury fédéral, suite à leurs reportages sur des problèmes de sécurité concernant le nouvel Air Force One de Trump, offert par le Qatar.

Le journal a qualifié cette mesure d'"escalade extraordinaire" dans les efforts de Trump pour intimider les journalistes, un point de vue partagé par certains sénateurs. Le ministère de la Justice a déclaré que cette mesure ne visait pas les journalistes, mais les fonctionnaires à l’origine de fuites d’informations sensibles.

Lors de l’audience, Clayton a déclaré que ces citations à comparaître étaient "liées à une enquête en cours sur la sécurité nationale" et a précisé que leur délivrance s’inscrivait dans le cadre d’un "processus consultatif" avec les procureurs de carrière de son bureau.

"Je suis pleinement attaché au premier amendement et au rôle de la presse, et je les respecte", a déclaré Clayton.

Il a précisé qu’il ne souhaitait pas aborder cette affaire en détail.

DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT POLITISÉS

Le sénateur Mark Warner, de Virginie, principal démocrate de la commission, a appelé M. Clayton à s’abstenir de ce que M. Warner a qualifié de "tentatives répétées" de politisation des renseignements de la part de l’ancienne directrice du renseignement national (DNI) Gabbard et du directeur par intérim Pulte.

M. Warner a indiqué que l’une de ses plus grandes préoccupations concernait la manière dont M. Pulte pourrait utiliser à mauvais escient des renseignements sur les élections américaines provenant de sources extrêmement sensibles, qu’il aurait l’intention de déclassifier en vue d’un discours à l’échelle nationale que M. Trump doit prononcer jeudi.

"Je ne comprends tout simplement pas comment M. Pulte … peut être en mesure de déterminer quelles informations sont appropriées ou non à déclassifier alors qu’il n’occupe ce poste que depuis trois semaines", a déclaré Warner.

M. Clayton a déclaré qu’il n’avait pas participé à la préparation de l’annonce que M. Trump doit faire jeudi.

M. Clayton ne dispose pas d’une grande expérience au sein des agences de renseignement traditionnelles, mais il a indiqué avoir travaillé sur des questions de sécurité lorsqu’il présidait la Commission des opérations de bourse (SEC) et en tant que procureur fédéral de Manhattan, poste dans lequel il a mené les poursuites contre l’ancien président vénézuélien Nicolas Maduro.

"La sécurité nationale, le bon fonctionnement des marchés et l’intégrité des marchés vont de pair", a déclaré M. Clayton. Il a ajouté avoir poursuivi des organisations terroristes étrangères, s’occupant notamment de contre-espionnage, de blanchiment d’argent et de corruption.

Les démocrates du Congrès — ainsi que certains républicains — sont impatients de voir M. Pulte quitter le poste de directeur du renseignement national (DNI), qui supervise les 18 agences de renseignement américaines et a accès aux secrets les plus sensibles du pays.

Des législateurs sceptiques des deux partis ont exprimé leurs inquiétudes quant au manque d’expérience de M. Pulte dans le domaine du renseignement et à sa réputation d'"instrumentaliser" son pouvoir au sein du gouvernement contre les adversaires politiques présumés de Trump. Les républicains au Congrès soutiennent généralement les candidats de Trump à la quasi-unanimité.

Depuis qu’il a pris ses fonctions par intérim le mois dernier, M. Pulte a annoncé plusieurs vagues de réductions d’effectifs.

Clayton, s’opposant aux républicains conservateurs partisans d’un "gouvernement réduit" qui prônent la suppression du Bureau du directeur du renseignement national (ODNI), a déclaré qu’il était nécessaire de disposer d’un "point de convergence pour la coordination entre les 17 autres agences de renseignement". Il a toutefois ajouté que l’ODNI devrait "probablement se retirer" de son implication dans les opérations et des fonctions exercées par d’autres agences de renseignement.

Les législateurs espèrent également que le remplacement de M. Pulte à la tête des services de renseignement par intérim et la confirmation de M. Clayton contribueront au renouvellement de la section 702 de la loi sur la surveillance des renseignements étrangers (Foreign Intelligence Surveillance Act, ou FISA), qui autorise les forces de l’ordre à collecter des renseignements étrangers sans autorisation judiciaire.