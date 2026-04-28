Les analystes voient un potentiel de croissance pour la société indienne Sun Pharma, mais soulignent un endettement accru suite à l'acquisition d'Organon

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28 avril - ** Selon les analystes, l'acquisition d'Organon OGN.N par Sun Pharmaceutical Industries SUN.NS pour 11,75 milliards de dollars devrait favoriser la croissance à long terme, accroître l'effet de levier et modérer les valorisations

** Sun Pharma rachète le laboratoire pharmaceutique américain Organon, filiale d' , dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire, marquant ainsi la plus importante acquisition à l'étranger jamais réalisée par une société pharmaceutique indienne

** SUN en hausse de 1,08 % à 1 752,2 roupies

** HDFC Securities attribue la note « acheter » à (; objectif de cours: 2 030 roupies.) estime que l'opération permettra de gagner en envergure et de relancer la croissance des marques établies; prévoit une augmentation du chiffre d'affaires, de l'Ebitda et du bénéfice net de 80 %, 82 % et 27 % respectivement pour l'exercice 2028

** Prévoyant que la société passera d'une situation de trésorerie nette à une situation d'endettement net

** Emkay (« acheter »; objectif de cours: 2 100 roupies) prévoit de solides opportunités de ventes croisées et d'acquisition de licences grâce à la présence mondiale d'Organon

** Ajoute que cette opération permet à Sun Pharma de se lancer dans les biosimilaires et d'accéder à des opportunités à long terme (** CLSA attribue à la société la note « surperformer »; objectif de cours: 1 732 roupies) s'attend à ce que la valorisation de la société diminue, le ratio cours/bénéfice prévisionnel passant de ~30x avant l'opération à 20x-24x

** Depuis le début de l'année, SUN affiche une hausse de 0,8 %