Les analystes estiment que la finesse de l'iPhone Air pourrait être un succès de design pour Apple

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'iPhone Air, au prix compétitif, est le modèle le plus fin d'Apple

Utilise le processeur avancé A19 Pro

Parmi les défis à relever, citons l'appareil photo unique et les problèmes d'autonomie de la batterie

Les ventes devraient dépasser celles du Galaxy S25 Edge de Samsung

(Ajout d'un commentaire d'analyste sur les perspectives de ventes en Chine; paragraphes 17-20) par Stephen Nellis et Aditya Soni

Le directeur général d'Apple, Tim Cook, a semblé canaliser son prédécesseur et génie du design Steve Jobs en dévoilant mardi l'iPhone Air, l'appareil le plus fin de la société et le plus grand changement en huit ans d'une gamme que les fans et les analystes considéraient comme stagnante.

M. Cook a donné le coup d'envoi de l'événement annuel de lancement de produits de la société AAPL.O au siège de Cupertino, en Californie, avec une citation de M. Jobs: "Pour nous, le design va au-delà de l'apparence et de la sensation. Le design, c'est aussi la façon dont cela fonctionne"

À l'intérieur de son cadre fin de 5,6 mm (0,22 pouce) - plus fin que le 005930.KS S25 Edge de Samsung Electronics (5,8 mm), les circuits de l'iPhone Air ont été réduits à la taille de quelques timbres-poste, afin de respecter la promesse d'Apple d'une "autonomie de batterie d'une journée entière".

De nombreux analystes avaient prédit un accueil mitigé avant l'événement, mais certains ont déclaré mardi que les quatre nouveaux iPhones - Air, 17, 17 Pro et 17 Pro Max - constituaient une gamme susceptible de plaire à des clients aux budgets variés.

Des doutes subsistent quant à la capacité de la batterie promise pour le nouveau smartphone et quant au fait que les consommateurs se contenteront d'un appareil photo en moins.

Il intégrera le meilleur et le plus récent processeur A19 Pro d'Apple, conçu pour les tâches d'intelligence artificielle, ainsi que deux nouvelles puces de communication personnalisées.

"J'ai entendu des applaudissements nourris au moment de l'annonce", a déclaré Gaurav Chaudhary, un YouTubeur comptant près de 24 millions d'adeptes, connu sous le nom de "Technical Guruji" (gourou technique)

Il a fait l'éloge du cadre en titane et du verre "céramique" de l'Air, qui, selon Apple, rendent l'appareil plus durable.

M. Chaudhary a déclaré que malgré les nombreuses fuites concernant l'appareil, il était toujours impressionné après l'avoir manipulé dans le Steve Jobs Theater au siège d'Apple, même s'il souhaite toujours voir si les affirmations d'Apple concernant l'autonomie de la batterie tiennent la route.

Il y a 17 ans, Steve Jobs avait présenté le premier MacBook Air de la société en tirant l'ordinateur portable ultrafin d'une enveloppe de bureau, afin de souligner à quel point il était portable.

L'iPhone Air, qui emprunte son nom et son design à l'ordinateur portable, pourrait bien être ce que les fans d'Apple attendent depuis des années: Un appareil qui se distingue de ses concurrents par des prouesses d'ingénierie matérielle.

"Je pense qu'à une époque où nous avons assisté à une grande uniformisation, il est formidable de voir Apple lancer un nouveau produit sur le marché", a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight. "Cela redynamise en quelque sorte tout le segment de l'iPhone

En revanche, l'iPhone Air ne dispose que d'un seul appareil photo, contre deux appareils distincts sur l'iPhone 17 de base et trois sur les modèles Pro.

Ben Bajarin, directeur général du cabinet de conseil en technologie Creative Strategies, a déclaré qu'il sera également essentiel de confirmer si l'iPhone Air est à la hauteur de la durée de vie de la batterie annoncée par Apple.

Selon lui, les puces personnalisées d'Apple devraient aider, car la société a passé plus d'une décennie à concevoir ses propres puces en se concentrant sans relâche sur l'efficacité énergétique et la taille.

Les lancements n'ont toutefois pas apporté d'informations sur les fonctions d'intelligence artificielle qui permettraient à Apple de combler le fossé qui la sépare de Google GOOGL.O , qui présente les capacités de sa technologie Gemini AI dans ses derniers téléphones phares .

Mais les analystes ont déclaré que l'iPhone Air, en particulier, était susceptible de susciter de nombreuses mises à niveau, stimulant les ventes d'Apple pendant la période cruciale des fêtes de fin d'année.

Il pourrait également aider Apple à regagner des clients en Chine, où il a perdu des parts de marché au profit des smartphones plus minces et moins chers de ses rivaux, ont déclaré les analystes, bien que certains aient mis en garde contre les perspectives de vente du nouvel iPhone Air dans ce pays.

"Nous ne nous attendons pas à ce que l'iPhone Air donne un coup de fouet aux ventes, car Apple a fait des compromis sur l'autonomie de la batterie, les appareils photo et le son pour obtenir un design plus fin, des caractéristiques cruciales pour les consommateurs", a déclaré Will Wong, analyste principal des smartphones au cabinet d'études IDC.

Le prix de l'iPhone Air se situe au milieu de la gamme iPhone et est inférieur de 100 dollars au prix de lancement du Galaxy S25 Edge de Samsung, qui a été commercialisé cette année et vendu à 1 million d'exemplaires au cours du deuxième trimestre, selon IDC.

Selon Nabila Popal, directrice de recherche senior au sein de l'unité Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker d'IDC, ce prix devrait en faire un bon vendeur.

Nabila Popal prédit de meilleures ventes pour l'iPhone Air, "non seulement parce que son prix est plus avantageux, mais aussi parce que l'iPhone () Plus - que l'iPhone Air remplace pour l'essentiel - représentait déjà entre 5 et 7 % des livraisons d'Apple".

"Apple est en retard, mais lorsqu'elle le fait, elle le fait plus grand, plus fort ou mieux que quiconque", a déclaré Nabila Popal.