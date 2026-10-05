 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les analystes au secours d'adidas, mais sans grand effet
information fournie par AOF 05/10/2026 à 15:13

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - L'action adidas essuie la plus forte baisse de l'indice DAX lundi à la Bourse de Francfort, bien que l'équipementier sportif allemand bénéficie du soutien de plusieurs analystes.

Dans une note publiée vendredi soir, les équipes de Piper Sandler renouvellent leur recommandation surpondérer sur le titre, estimant que les résultats décevants publiés par Nike sont de bon augure pour le groupe.

"En Chine, adidas génère une croissance située entre 10% et 15% depuis maintenant deux ans, avec une accélération à environ 15% au 1er semestre 2026, et le repositionnement à grande échelle opéré par Nike dans la région devrait constituer une opportunité supplémentaire", souligne le courtier américain.

S'il réduit ses anticipations pour les exercices 2026 et 2027, le broker souligne que la société devrait signer l'an prochain un 4e exercice consécutif de croissance à deux chiffres de son bénéfice par action.

Publication trimestrielle le 29 octobre

Vendredi, HSBC avait renouvelé sa recommandation d'achat sur la valeur, assurant que les nouveautés lancées par le fabricant d'articles de sport devraient lui permettre de compenser la faiblesse actuelle du secteur de la consommation.

La banque britannique réduit cependant son objectif de cours de 210 à 175 euros.

Pour la prochaine publication des résultats du 3e trimestre, prévue le 29 octobre, ses analystes disent prévoir un ralentissement de la croissance organique à 6%, contre 14% au 2e trimestre, avec un résultat opérationnel (Ebit) attendu stable autour de 740 millions d'euros.

Dans une étude parue ce matin, UBS indique avoir ramené son objectif de cours sur l'action de 173 à 160 euros, reconnaissant que l'entreprise continue de gagner des parts de marché, mais redoutant que le ralentissement de son marché tout comme les pressions qui s'exercent sur ses marges conduisent le consensus à revoir significativement à la baisse ses prévisions pour l'exercice 2027.

Suite à ces commentaires, le titre adidas perdait 1,6% à 141,8 euros lundi en début d'après-midi, ce qui porte à près de 16% ses pertes depuis le début de l'année.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

ADIDAS
142,300 EUR XETRA -1,21%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 05/10/2026 à 15:13:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
100,19 -2,73%
CAC 40
7 834,1 -0,80%
HAFFNER ENERGY
0,784 +7,69%
SCHNEIDER ELECTRIC
272,8 -9,97%
TOTALENERGIES
75,8 +1,80%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank