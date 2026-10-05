Les analystes au secours d'adidas, mais sans grand effet

(Zonebourse.com) - L'action adidas essuie la plus forte baisse de l'indice DAX lundi à la Bourse de Francfort, bien que l'équipementier sportif allemand bénéficie du soutien de plusieurs analystes.

Dans une note publiée vendredi soir, les équipes de Piper Sandler renouvellent leur recommandation surpondérer sur le titre, estimant que les résultats décevants publiés par Nike sont de bon augure pour le groupe.

"En Chine, adidas génère une croissance située entre 10% et 15% depuis maintenant deux ans, avec une accélération à environ 15% au 1er semestre 2026, et le repositionnement à grande échelle opéré par Nike dans la région devrait constituer une opportunité supplémentaire", souligne le courtier américain.

S'il réduit ses anticipations pour les exercices 2026 et 2027, le broker souligne que la société devrait signer l'an prochain un 4e exercice consécutif de croissance à deux chiffres de son bénéfice par action.

Publication trimestrielle le 29 octobre

Vendredi, HSBC avait renouvelé sa recommandation d'achat sur la valeur, assurant que les nouveautés lancées par le fabricant d'articles de sport devraient lui permettre de compenser la faiblesse actuelle du secteur de la consommation.

La banque britannique réduit cependant son objectif de cours de 210 à 175 euros.

Pour la prochaine publication des résultats du 3e trimestre, prévue le 29 octobre, ses analystes disent prévoir un ralentissement de la croissance organique à 6%, contre 14% au 2e trimestre, avec un résultat opérationnel (Ebit) attendu stable autour de 740 millions d'euros.

Dans une étude parue ce matin, UBS indique avoir ramené son objectif de cours sur l'action de 173 à 160 euros, reconnaissant que l'entreprise continue de gagner des parts de marché, mais redoutant que le ralentissement de son marché tout comme les pressions qui s'exercent sur ses marges conduisent le consensus à revoir significativement à la baisse ses prévisions pour l'exercice 2027.

Suite à ces commentaires, le titre adidas perdait 1,6% à 141,8 euros lundi en début d'après-midi, ce qui porte à près de 16% ses pertes depuis le début de l'année.

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