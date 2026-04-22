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Les actions terminent en hausse grâce à l'allègement du cessez-le-feu, le pétrole progresse alors que la trêve est mise à l'épreuve
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 22:32

Les actions de Wall Street ont
gagné du terrain mercredi à la suite de la prolongation du
cessez-le-feu déclarée unilatéralement par le président
américain Donald Trump  dans la guerre contre l'Iran
, et le pétrole a repris son ascension après que l'Iran a
défié la trêve fragile en saisissant deux cargos dans le détroit
d'Ormuz.
    Les trois principaux indices boursiers américains ont
progressé, les valeurs technologiques aidant à placer le Nasdaq
en tête, tandis que l'or a progressé et que le dollar s'est
légèrement apprécié. Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des
records de clôture.
    "Malgré le choc énergétique et les gros titres qui ont
inondé les investisseurs, la macroéconomie, les fondamentaux des
entreprises et les dépenses de consommation restent solides", a
déclaré Bill Merz, responsable de la recherche sur les marchés
de capitaux chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis. "Les
investisseurs pensent que le détroit d'Ormuz s'ouvrira avant que
l'économie mondiale ne subisse trop de dommages."
Les gardiens de la révolution iraniens ont saisi deux navires
 pour des violations maritimes quelques heures seulement
après que Donald Trump a accepté de prolonger le cessez-le-feu
jusqu'à la conclusion des négociations. Environ un cinquième de
l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz naturel
liquéfié (LNG) passe normalement par le détroit.
Les actions américaines, initialement touchées par la guerre, se
sont depuis lors complètement rétablies, le S&P 500 et le Nasdaq
ayant atteint des records de clôture au cours des dernières
séances. Mais l'incertitude géopolitique persiste et une période
prolongée de prix élevés du pétrole reste une menace . 
    Environ deux tiers des sociétés du S&P 500 qui ont publié
leurs résultats trimestriels depuis le début du mois d'avril ont
fait part de leurs inquiétudes concernant les prix de l'énergie
lors de leurs conférences téléphoniques avec les analystes,
d'après une analyse des transcriptions effectuée par Reuters.
 "Chaque fois qu'il y a un événement mondial comme le conflit au
Moyen-Orient, et qu'il fait la une des journaux et capte
l'attention, il en sera question dans les commentaires sur les
résultats", a ajouté M. Merz. "Mais nous ne constatons pas
encore d'impact significatif sur les comportements."
    La saison des résultats du premier trimestre est bien
entamée et les attentes sont élevées. Les analystes estiment
actuellement que la croissance des bénéfices du S&P 500 en
glissement annuel sera de 14,4 % pour la période janvier-mars,
selon les données les plus récentes du LSEG.
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a progressé de 341,27
points, soit 0,69%, à 49 490,52, le S&P 500  .SPX  a gagné 73,90
points, soit 1,05%, à 7 137,91 et le Nasdaq Composite  .IXIC 
était en hausse de 397,60 points, soit 1,64%, à 24 657,57.
    Les actions européennes  ont terminé en baisse pour la
troisième séance consécutive, les conflits au Moyen-Orient
continuant à peser sur les marchés et les investisseurs évaluant
une série de résultats d'entreprises.
Des dizaines d'entreprises internationales ont retiré leurs
prévisions  ou annoncé des hausses de prix depuis le début
de la guerre.
    L'indice MSCI des actions mondiales  .MIWD00000PUS  a
augmenté de 4,52 points, soit 0,42%, pour atteindre 1 070,98.
    L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a reculé de 0,35%,
tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300  .FTEU3  a perdu
8,58 points, soit 0,35%.
    Les actions des marchés émergents  .MSCIEF  ont perdu 9,41
points, soit 0,58%, à 1 606,07. L'indice MSCI des actions
Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS  a clôturé en baisse de
0,6%, à 822,27, tandis que le Nikkei japonais  .N225  a
progressé de 236,69 points, soit 0,40%, à 59.585,86.
    Le dollar  s'est apprécié sur fond d'inquiétudes
géopolitiques persistantes. 
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises dont le yen et l'euro, a augmenté
de 0,26% à 98,63, avec l'euro  EUR=  en baisse de 0,32% à 1,1704
$.
    Face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est renforcé de
0,12% à 159,56.
    Du côté des crypto-monnaies, le bitcoin  BTC=  a gagné 4,13
% à 78 866,74 $. L'ethereum  ETH=  a progressé de 3,48% à 2
398,37 dollars.
Les rendements des obligations du Trésor américain  ont
augmenté, se situant dans une fourchette au milieu d'un marché
agité.
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a augmenté de 1,2 point de base à 4,304%, contre
4,292% mardi en fin de journée.
    Le rendement des obligations à 30 ans  US30YT=RR  a augmenté
de 1,1 point de base à 4,9091%, contre 4,898% mardi en fin de
journée.
    Le rendement de l'obligation à deux ans  US2YT=RR , qui
évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt
de la Réserve fédérale, a augmenté de 2,1 points de base à 3,8
%, contre 3,779 % mardi en fin de journée.
    Les prix du pétrole  ont bondi après les rapports
d'attaques sur les navires porte-conteneurs dans le détroit
d'Ormuz, et ont été stimulés par une réduction surprise des
stocks d'essence et de produits distillés aux États-Unis.
    Le pétrole brut américain  CLc1  a augmenté de 3,67% pour
s'établir à 92,96 dollars le baril, tandis que le Brent  LCOc1 
s'est établi à 101,91 dollars le baril, en hausse de 3,48% sur
la journée.
Les chasseurs d'aubaines ont poussé les prix de l'or  à la
hausse après que le métal précieux ait atteint son plus bas
niveau en une semaine.
    L'or au comptant  XAU=  a augmenté de 0,55% à 4 737,69
dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain  GCc1 
ont augmenté de 0,93% à 4 742,20 dollars l'once.

Valeurs associées

BTC/USD
78 530,4056 USD CryptoCompare +3,92%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 490,03 Pts Index Ex +0,69%
EUR/USD SPOT
1,1709 USD Six - Forex 1 -0,26%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
Pts FTSE Indices 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
24 657,57 Pts Index Ex +1,64%
Nikkei 225
59 585,86 Pts Six - Forex 1 0,00%
Or
4 739,71 USD Six - Forex 1 +0,57%
Pétrole Brent
101,84 USD Ice Europ +2,81%
Pétrole WTI
92,87 USD Ice Europ +3,13%
S&P 500 INDEX
7 137,90 Pts CBOE +1,05%
STOXX Europe 600
613,88 Pts DJ STOXX -0,35%
TAIEX
37 878,47 Pts Six - Forex 1 0,00%
USA BENCHMARK 10A
4,337 Rates -0,34%
USA BENCHMARK 2A
3,846 Rates +0,55%
USD/JPY SPOT
159,4890 Six - Forex 1 +0,05%
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