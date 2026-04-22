Les actions terminent en hausse grâce à l'allègement du cessez-le-feu, le pétrole progresse alors que la trêve est mise à l'épreuve

Les actions de Wall Street ont gagné du terrain mercredi à la suite de la prolongation du cessez-le-feu déclarée unilatéralement par le président américain Donald Trump dans la guerre contre l'Iran , et le pétrole a repris son ascension après que l'Iran a défié la trêve fragile en saisissant deux cargos dans le détroit d'Ormuz. Les trois principaux indices boursiers américains ont progressé, les valeurs technologiques aidant à placer le Nasdaq en tête, tandis que l'or a progressé et que le dollar s'est légèrement apprécié. Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des records de clôture. "Malgré le choc énergétique et les gros titres qui ont inondé les investisseurs, la macroéconomie, les fondamentaux des entreprises et les dépenses de consommation restent solides", a déclaré Bill Merz, responsable de la recherche sur les marchés de capitaux chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis. "Les investisseurs pensent que le détroit d'Ormuz s'ouvrira avant que l'économie mondiale ne subisse trop de dommages." Les gardiens de la révolution iraniens ont saisi deux navires pour des violations maritimes quelques heures seulement après que Donald Trump a accepté de prolonger le cessez-le-feu jusqu'à la conclusion des négociations. Environ un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz naturel liquéfié (LNG) passe normalement par le détroit. Les actions américaines, initialement touchées par la guerre, se sont depuis lors complètement rétablies, le S&P 500 et le Nasdaq ayant atteint des records de clôture au cours des dernières séances. Mais l'incertitude géopolitique persiste et une période prolongée de prix élevés du pétrole reste une menace . Environ deux tiers des sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats trimestriels depuis le début du mois d'avril ont fait part de leurs inquiétudes concernant les prix de l'énergie lors de leurs conférences téléphoniques avec les analystes, d'après une analyse des transcriptions effectuée par Reuters. "Chaque fois qu'il y a un événement mondial comme le conflit au Moyen-Orient, et qu'il fait la une des journaux et capte l'attention, il en sera question dans les commentaires sur les résultats", a ajouté M. Merz. "Mais nous ne constatons pas encore d'impact significatif sur les comportements." La saison des résultats du premier trimestre est bien entamée et les attentes sont élevées. Les analystes estiment actuellement que la croissance des bénéfices du S&P 500 en glissement annuel sera de 14,4 % pour la période janvier-mars, selon les données les plus récentes du LSEG. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 341,27 points, soit 0,69%, à 49 490,52, le S&P 500 .SPX a gagné 73,90 points, soit 1,05%, à 7 137,91 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 397,60 points, soit 1,64%, à 24 657,57. Les actions européennes ont terminé en baisse pour la troisième séance consécutive, les conflits au Moyen-Orient continuant à peser sur les marchés et les investisseurs évaluant une série de résultats d'entreprises. Des dizaines d'entreprises internationales ont retiré leurs prévisions ou annoncé des hausses de prix depuis le début de la guerre. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a augmenté de 4,52 points, soit 0,42%, pour atteindre 1 070,98. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,35%, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a perdu 8,58 points, soit 0,35%. Les actions des marchés émergents .MSCIEF ont perdu 9,41 points, soit 0,58%, à 1 606,07. L'indice MSCI des actions Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a clôturé en baisse de 0,6%, à 822,27, tandis que le Nikkei japonais .N225 a progressé de 236,69 points, soit 0,40%, à 59.585,86. Le dollar s'est apprécié sur fond d'inquiétudes géopolitiques persistantes. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises dont le yen et l'euro, a augmenté de 0,26% à 98,63, avec l'euro EUR= en baisse de 0,32% à 1,1704 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,12% à 159,56. Du côté des crypto-monnaies, le bitcoin BTC= a gagné 4,13 % à 78 866,74 $. L'ethereum ETH= a progressé de 3,48% à 2 398,37 dollars. Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté, se situant dans une fourchette au milieu d'un marché agité. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 1,2 point de base à 4,304%, contre 4,292% mardi en fin de journée. Le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 1,1 point de base à 4,9091%, contre 4,898% mardi en fin de journée. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 2,1 points de base à 3,8 %, contre 3,779 % mardi en fin de journée. Les prix du pétrole ont bondi après les rapports d'attaques sur les navires porte-conteneurs dans le détroit d'Ormuz, et ont été stimulés par une réduction surprise des stocks d'essence et de produits distillés aux États-Unis. Le pétrole brut américain CLc1 a augmenté de 3,67% pour s'établir à 92,96 dollars le baril, tandis que le Brent LCOc1 s'est établi à 101,91 dollars le baril, en hausse de 3,48% sur la journée. Les chasseurs d'aubaines ont poussé les prix de l'or à la hausse après que le métal précieux ait atteint son plus bas niveau en une semaine. L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,55% à 4 737,69 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont augmenté de 0,93% à 4 742,20 dollars l'once.