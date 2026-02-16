Les actions sont en légère hausse sur les marchés de jours fériés peu actifs, les données japonaises déçoivent

Les contrats à terme de Wall St sont en hausse dans un contexte de faibles échanges

Le PIB japonais n'a augmenté que de 0,2% au 4ème trimestre, bien en deçà des prévisions

Le dollar est au ralenti avant le PIB américain et les PMI mondiaux

Les actions mondiales se sont stabilisées lundi après la chute de vendredi déclenchée par les inquiétudes liées à l'intelligence artificielle, alors que les vacances du Nouvel An lunaire en Asie et le Presidents Day aux États-Unis ont rendu les échanges peu animés.

La Chine, la Corée du Sud et Taïwan étaient parmi les marchés fermés, tandis que l'indice MSCI le plus large des actions mondiales a augmenté de 0,1% .MIWD00000PUS , et que les devises et les obligations se sont stabilisées.

Les marchés américains des actions et des obligations n'ouvriront pas non plus, à l'exception des contrats à terme sur les actions, qui continuent à être négociés.

Les actions européennes se sont négociées à la hausse, soutenues par un rebond dans le secteur bancaire lourd

.SX7P , qui a été touché la semaine dernière lorsque les inquiétudes liées à l'intelligence artificielle se sont répandues dans le secteur financier plus large.

Les gains ont contribué à la hausse de l'indice pan-régional STOXX 600 .STOXX , qui était dernièrement en hausse d'environ 0,4%.

Plus tôt, le Japon a annoncé une croissance économique annualisée de 0,2 % au quatrième trimestre, bien en deçà de la hausse de 1,6 % prévue, les dépenses publiques ayant pesé sur l'activité.

Les chiffres décevants soulignent la difficulté de la tâche qui attend la Première ministre Sanae Takaichi et devraient soutenir sa volonté de mettre en place des mesures de relance budgétaire plus agressives.

Le Nikkei .N225 a clôturé en baisse de 0,2%, après avoir grimpé de 5% la semaine dernière.

Malgré cela, certains investisseurs sont restés optimistes compte tenu des résultats électoraux de Takaichi.

"Au Japon, la victoire écrasante du LDP aux élections générales a donné à la Première ministre Sanae Takaichi les pleins pouvoirs pour poursuivre son programme de reflation. Nous continuons à surpondérer les actions japonaises", indique une note de Benjamin Melman, Global CIO chez Edmond de Rothschild Asset Management, lundi.

Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 et du Nasdaq NQc1 , qui se négociaient lundi, ont gagné 0,4 % .

Une série de données économiques sont attendues cette semaine, notamment les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni, au Canada et au Japon, ainsi que les chiffres préliminaires de l'activité économique mondiale et du produit intérieur brut américain pour le quatrième trimestre , vendredi.

"Nos économistes s'attendent à ce que la croissance du PIBréel américain ()ralentisse à 2,5 % au quatrième trimestre, ce qui représente une baisse significative par rapport au rythme de 4,4 % du trimestre précédent", a déclaré Jim Reid, stratège à la Deutsche Bank, dans une note datée de lundi.

PLUS D'INVESTISSEMENTS SIGNIFIE MOINS DE RACHATS

La saison des résultats se poursuit aux États-Unis, avec en vedette Walmart WMT.O , qui donnera une indication sur les tendances des dépenses de consommation après un mois de décembre décevant pour les ventes au détail.

L'action du distributeur a bondi de 20 % cette année, portant sa capitalisation boursière à plus de 1 000 milliards de dollars et en faisant de loin la plus grande société en termes de valeur de marché dans le secteur des biens de consommation de base .SPLRCS , qui est en hausse de plus de 15 % en 2026.

Les valeurs défensives ont bénéficié d'une rotation des valeurs technologiques dans un contexte d'inquiétude concernant le coût élevé des investissements dans l'IA et l'effet perturbateur de la concurrence de l'IA sur des secteurs tels que celui des logiciels, qui a perdu 24 % de sa valeur de marché au cours des trois derniers mois.

Les plans d'investissement dans l'hyperscalaire ont atteint 660 milliards de dollars, soit 120 milliards de dollars de plus qu'au début de la saison des résultats. Les analystes de Goldman Sachs ont noté qu'avec l'augmentation des dépenses d'investissement, les rachats d'actions du S&P 500 ont chuté de 7 % par rapport à l'année dernière.

"Nous nous sommes davantage concentrés sur les petites capitalisations américaines", a déclaré Oliver Blackbourn, gestionnaire de portefeuille multi-actifs chez Janus Henderson Investors, qui a fait remarquer que les mesures de relance budgétaire mises en œuvre actuellement aux États-Unis, en Allemagne et au Japon profiteraient également, à terme, au secteur bancaire.

Les flux de liquidités vers les marchés obligataires ne manquent pas, car l'argent a quitté les actions et les données économiques américaines ont étayé les arguments en faveur de nouvelles baisses de taux de la part de la Réserve fédérale.

Les contrats à terme impliquent une probabilité de 68 % que la Fed réduise ses taux en juin et que 62 points de base d'assouplissement soient prévus pour l'année. 0#USDIRPR

La baisse des rendements a fait baisser l'indice du dollar de 0,8 % la semaine dernière, à 96,890 =USD , la plupart des pertes ayant été enregistrées face à un yen japonais qui a rebondi.

Le dollar s'est raffermi de 0,4% lundi à 153,34 yens

JPY=EBS , après avoir chuté de 2,9% la semaine dernière, tandis que l'euro a baissé de 0,1% à 1,1855 EUR=EBS .

Sur les marchés des matières premières, l'or a reculé de près de 1 % à 4 995 dollars l'once XAU= , après avoir connu des fluctuations importantes ces dernières semaines, certains investisseurs ayant été évincés de leurs positions à effet de levier. L'argent XAG= a perdu 0,7% à 76,85 dollars l'once.

Les prix du pétrole Brent ont augmenté de 4 cents à 67,79 dollars, tandis que le brut américain CLc1 a augmenté de 3 cents à 62,92 dollars le baril, les investisseurs ayant digéré un rapport de Reuters selon lequel l'OPEP penche vers une reprise des augmentations de la production de pétrole à partir d'avril. O/R