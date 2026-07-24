Les actions remontent légèrement alors que la hausse des cours du pétrole marque une pause, mais que les rendements restent proches de leurs plus hauts niveaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le point sur les marchés américains à la mi-journée)

* Les actions américaines et européennes regagnent un peu de terrain

* Le Brent passe sous la barre des 100 dollars après la flambée de jeudi

* Les marchés estiment à une chance sur trois que la Fed relève ses taux la semaine prochaine

* Le yen stagne à son plus bas niveau depuis 40 ans alors que le dollar s'apprécie

par Lawrence Delevingne, Shashwat Chauhan et Stella Qiu

Vendredi, les rendements obligataires mondiaux ont oscillé près de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies, alors que la flambée des prix du pétrole liée au conflit au Moyen-Orient a ravivé les craintes d’inflation et de hausses de taux, tandis que les actions américaines et européennes ont légèrement rebondi par rapport à leurs plus bas niveaux de la semaine. L'annonce selon laquelle l'administration américaine allait imposer des droits de douane plus élevés sur les marchandises provenant de 60 partenaires commerciaux n'a pas non plus contribué à apaiser les craintes inflationnistes, les rendements des bons du Trésor à 30 ans US30YT=RR se rapprochant de leur plus haut niveau depuis 2007 et les rendements des Bunds allemands à 10 ans DE10YT=RR – la référence pour la zone euro – se maintenant près de leur plus haut niveau depuis 2011 . Les actions de Wall Street ont pour la plupart affiché une tendance positive, l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI progressant de 0,6%, le S&P 500 .SPX gagnant environ 0,5% et le Nasdaq Composite .IXIC restant pratiquement inchangé. L'action du fabricant de puces Intel INTC.O a chuté d'environ 3% malgré des résultats exceptionnels. Les valeurs technologiques ont été sous pression cette semaine, les investisseurs s'inquiétant de plus en plus des dépenses de plusieurs milliards de dollars consacrées à l'IA, dont le retour sur investissement n'a pas encore été démontré de manière concluante. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,8% après une baisse de plus de 1 % lors de la dernière séance, s'orientant vers une légère hausse hebdomadaire. Le Brent LCOc1 a reculé de 5% à 95,71 dollars le baril, après avoir bondi de 7% pendant la nuit pour atteindre un plus haut depuis deux mois à 102 dollars. Les attaques menées par les Houthis, alliés de l’Iran, contre des pétroliers saoudiens en mer Rouge risquent d’étouffer une deuxième artère cruciale du Moyen-Orient pour l’approvisionnement mondial en pétrole , parallèlement à la quasi-fermeture du détroit d’Ormuz par l’Iran. Le président Donald Trump a menacé l’Iran et ses alliés houthis de "représailles militaires majeures ", tandis que l’armée américaine menait sa 13e nuit consécutive d’attaques.

"Le dollar est en hausse depuis quelques jours, ce qui montre clairement que le risque s’est accru, et le fait que le pétrole se maintienne à ces niveaux élevés depuis plusieurs jours a vraiment commencé à se répercuter sur la corrélation entre les différentes classes d’actifs", a déclaré Shaniel Ramjee, co-responsable des investissements multi-actifs chez Pictet Asset Management à Londres.

La plupart des principales devises sont restées stables face au dollar vendredi, même si l’indice du dollar =USD s’apprêtait à enregistrer sa plus forte hausse hebdomadaire depuis environ un mois, alimentée en grande partie par les anticipations croissantes d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale.

Les marchés montrent que les opérateurs estiment que les banques centrales sont plus susceptibles de relever les coûts d’emprunt, avec une probabilité d’un tiers qu’une hausse des taux soit décidée par la Fed dès la semaine prochaine – un revirement radical par rapport à la situation d’il y a à peine une semaine –, tandis qu’une hausse en septembre est déjà largement anticipée par les marchés. La Banque centrale européenne a maintenu ses taux inchangés jeudi, mais une hausse des taux en septembre est anticipée à environ 70%. Les données publiées vendredi ont offert des perspectives économiques plus optimistes, après que des enquêtes sur l’activité des entreprises ont montré que le secteur privé allemand avait renoué avec la croissance en juillet pour la première fois en quatre mois et que la contraction du secteur privé français s’était atténuée ce mois-ci.

LE DOLLAR EN VOIE D'ENREGISTRER DE SOLIDES GAINS HEBDOMADAIRES GRÂCE AUX PERSPECTIVES DE TAUX Sur les marchés obligataires, le rendement de référence américain à 10 ans US10YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis plus de 18 mois, à 4,713 %, et s’établissait en dernière cotation à 4,671%. Le rendement des obligations à 30 ans est resté stable à 5,151%, non loin de son plus haut niveau depuis 19 ans, à 5,201 %.

"En ce qui concerne la Fed, les incertitudes entourant les perspectives tant en matière de taux directeur que de bilan pourraient peser sur le marché des bons du Trésor américain au cours des prochains mois", a écrit vendredi John Davies, stratège en taux américains chez Standard Chartered Bank, dans une note.

"Notre scénario de base reste celui d’une Fed qui maintient ses taux inchangés, mais nous voyons un risque que les investisseurs à long terme commencent à se demander si le président Warsh se contente de "parler" plutôt que d'"agir" pour garantir la stabilité des prix." Le yen JPY=EBS s’est maintenu près de ses plus bas niveaux depuis 40 ans, à 163,73 pour un dollar, suscitant des mises en garde de la part du Trésor américain concernant la volatilité excessive de la devise, ainsi que de la part du ministre japonais des Finances . Les métaux précieux ont légèrement progressé dans un marché agité, le cours de l’or XAU= s’établissant en hausse de 0,4% à 4 063 dollars l’once après avoir chuté de 2% la veille, tandis que celui de l’argent XAG= a progressé d’environ 1,3% après une baisse de 3,4% jeudi.