Les actions reculent alors que les inquiétudes liées à l'IA et les élections de mi-mandat aux États-Unis maintiennent les investisseurs sur le qui-vive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le dollar recule, les rendements des bons du Trésor progressent légèrement à l'approche des élections de mi-mandat

* Les traders de Polymarket estiment à 77 % les chances d’un raz-de-marée démocrate

* Les perspectives moroses d'Apple viennent assombrir encore davantage les résultats du secteur technologique

(Mise à jour avec les échanges européens)

par Niket Nishant et Gregor Stuart Hunter

Une nouvelle vague d'inquiétudes liées à l'IA a pesé sur les marchés boursiers mondiaux mardi, tandis que les investisseurs étaient sur des charbons ardents alors que le scrutin s'ouvrait pour les élections de mi-mandat cruciales aux États-Unis .

Les traders de Polymarket estiment à environ 77 % la probabilité que les démocrates remportent les deux chambres du Congrès américain, un résultat qui pourrait entraîner un renforcement de la surveillance de l’IA et davantage de réglementations applicables aux entreprises.

"En cas de victoire écrasante des démocrates, je m’attendrais à des mesures populistes contre l’IA. Le discours hostile aux centres de données bénéficierait alors d’un vent favorable", a déclaré Alexander Lis, directeur des investissements chez Social Discovery Ventures.

Les résultats décevants des géants de la tech et leurs objectifs d’investissement ambitieux ont inquiété Wall Street ces derniers jours, plaçant le verdict des élections sous le feu des projecteurs.

Les contrats à terme sur l’indice Nasdaq-100, fortement orienté vers les technologies NQCv1 , sont restés globalement stables, tandis que les contrats sur le S&P 500 ESCv1 ont reculé de 0,14 %. Les indices ont enregistré lundi leur troisième séance consécutive de baisse.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,6 % à 645,36 points. L'indice de référence sud-coréen KOSPI .KS11 a chuté de 3,6 %, tandis que l'indice taïwanais .TWII a reculé de 3,6 %, enregistrant ainsi sa plus forte baisse journalière depuis fin juillet.

L'indice MSCI, qui mesure la performance des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a reculé de 0,26 %.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la devise par rapport à un panier de devises, a reculé à 101,69. Il a atteint lundi son plus bas niveau depuis un mois.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=TWEB a augmenté de 1,2 point de base pour s’établir à 4,9064 %.

Une victoire surprise des républicains ferait probablement remonter les rendements et le dollar, a déclaré Steve Englander, co-responsable de la recherche sur les devises chez Standard Chartered.

VOLATILITÉ DU PÉTROLE, APPLE ALIMENTE LES CRAINTES SUR LES RÉSULTATS

Apple AAPL.O a annoncé lundi une prévision de baisse de ses marges brutes pour le trimestre crucial des fêtes de fin d’année, invoquant la hausse des coûts des puces mémoire, ainsi qu’une croissance prévue du chiffre d’affaires des services bien en deçà des attentes de Wall Street.

Les prévisions du fabricant de l’iPhone ont aggravé le pessimisme des marchés, déjà déçus par les résultats mitigés des géants de la technologie.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1,6 % à 106,44 dollars le baril. Les cours du pétrole ont connu des fluctuations brutales cette semaine en raison de signaux contradictoires émanant des États-Unis et de l’Iran concernant la fin de la guerre au Moyen-Orient.

Les États-Unis ont mené des frappes sur l’île iranienne de Qeshm dans le détroit d’Ormuz, a déclaré lundi un responsable américain à Reuters, confirmant ainsi une information publiée plus tôt par le Wall Street Journal.

Quelques heures auparavant, le président américain Donald Trump avait déclaré qu'un accord visant à mettre fin à la guerre "pourrait voir le jour". Des médiateurs qatariens se sont également rendus à Téhéran pour s'entretenir avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, au sujet d'un éventuel accord entre les États-Unis et l'Iran.

"Je ne pense pas qu’il soit possible de se forger une opinion très tranchée sur la base des développements actuels en Iran. Et je pense que davantage d’investisseurs devraient partager mon point de vue", a déclaré Lis.

Le yuan chinois CNY= s’est affaibli face au dollar américain après que la Banque populaire de Chine a annoncé qu’elle allait relever le ratio de réserves de change , une mesure visant à freiner la longue hausse du yuan.

Les cryptomonnaies sont restées volatiles après le piratage de Binance la semaine dernière . Le bitcoin BTC= a légèrement reculé de 0,1 % à 76.638,66 dollars et l’ether ETH= est resté inchangé à 2.254,05 dollars.