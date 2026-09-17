Les actions progressent légèrement après la hausse des taux de la Fed, le dollar reste ferme face aux rendements à court terme

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(Mise à jour des cours avant l'ouverture des marchés européens)

* Le Nikkei progresse de 0,3%, les contrats à terme sur le Nasdaq gagnent 0,7%

* Les rendements des bons du Trésor à 2 ans avoisinent leurs plus hauts niveaux depuis deux ans, le dollar atteint son plus haut niveau depuis sept semaines

* Les obligations à long terme restent stables, tous les regards sont tournés vers la décision de la BoE jeudi

par Stella Qiu

Les actions ont légèrement progressé en Asie jeudi, les investisseurs pariant que la Réserve fédérale allait enfin prendre les devants face à l’inflation, en procédant à sa première hausse des taux depuis plus de trois ans et en apaisant la vague de ventes de titres obligataires à l’échelle mondiale qui avait fait grimper les rendements à long terme.

Le dollar américain a atteint son plus haut niveau en sept semaines face à ses principales devises, soutenu par une hausse des rendements des bons du Trésor à court terme, les marchés anticipant de plus en plus que la Fed pourrait devoir relever ses taux à nouveau, une hausse d’ici décembre étant déjà pleinement intégrée dans les cours. Cela a constitué un frein pour les matières premières, les cours du pétrole ayant reculé.

L’attention se porte désormais sur la Banque d’Angleterre , dont on s’attend largement à ce qu’elle maintienne ses taux d’intérêt inchangés plus tard dans la journée, mais tous les regards seront rivés sur le moindre indice laissant entrevoir si les prix élevés de l’énergie pourraient la contraindre à une hausse en novembre. La Banque du Japon , en revanche, devrait presque à coup sûr relever ses taux d’intérêt vendredi.

Les actions européennes devraient ouvrir en hausse, les contrats à terme sur les actions de la région STXEc1 affichant une progression de 0,5%. Les contrats à terme sur le Nasdaq

NQc1 ont gagné 0,7% et ceux sur le S&P 500 ESc1 ont rebondi de 0,6%, après de légères baisses à Wall Street. .N

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé de 0,3%, tandis que le Nikkei japonais .N225 a également gagné 0,3%. Les valeurs vedettes chinoises .CSI300 ont reculé de 0,2% et l'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a chuté de 0,7%.

Comme largement anticipé, la Fed a relevé ses taux d’intérêt d’un quart de point cette nuit, mais cette décision unanime s’est avérée plutôt restrictive. Le « dot plot » laisse entrevoir une nouvelle hausse des taux cette année, sans toutefois donner d’indications sur d’éventuelles mesures pour l’année prochaine.

Tai Hui, stratège en chef des marchés pour la région Asie-Pacifique chez JPMorgan Asset Management, a déclaré que les investisseurs devraient réévaluer les valorisations des actifs, en particulier celles des valeurs technologiques, si la Fed maintenait une orientation restrictive à l’approche de 2027.

« Nous pensons que la probabilité que les taux directeurs américains repassent au-dessus de 5% reste limitée. Néanmoins, il semble peu probable qu’un catalyseur permettant de prolonger le marché haussier des actions se présente dans un avenir proche », a-t-il ajouté.

Les contrats à terme laissent entrevoir une probabilité de 53% que la Fed procède à une deuxième hausse dès le mois prochain afin de maîtriser l’inflation. Au total, trois hausses de taux ont été anticipées pour ce cycle de resserrement.

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La courbe des taux des bons du Trésor s’est aplatie, les échéances à court terme en ayant fait les frais tandis que les obligations à long terme ont poussé un soupir de soulagement. Le rendement des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR a reculé d’un point de base à 4,7174%, après avoir bondi de 6 points de base pendant la nuit pour atteindre son plus haut niveau depuis juillet 2024.

Cela a contribué à propulser l’indice du dollar américain

=USD à son plus haut niveau depuis sept semaines, à 100,36 par rapport à ses principales devises de référence, après avoir bondi de 0,7% pendant la nuit, soit la plus forte hausse quotidienne en trois mois.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR est revenu à 5%, après avoir chuté jusqu’à 4,9385% pendant la nuit, tandis que les rendements des obligations à 30 ans US30YT=RR sont restés stables à 5,3522%, en recul par rapport à leur plus haut niveau en 19 ans, à 5,401%."

« Le président Warsh se réjouira de constater que la cassure du rendement des obligations à 10 ans traduit une baisse modérée des anticipations d'inflation, ce qui laisse entrevoir l'approbation par le marché de cette hausse de taux, considérée comme une mesure de maîtrise de l'inflation », a déclaré Padhraic Garvey, responsable régional de la recherche pour les Amériques chez ING.

« La performance reste tout de même éloquente. Mais elle ne suffira pas à redresser la partie longue de la courbe. Nous estimons que 5,25% sera le prochain objectif pour le rendement des obligations américaines à 10 ans. »

Les marchés des matières premières ont été pénalisés par le raffermissement du dollar. Les contrats à terme sur le Brent

LCOc1 ont reculé de 0,2% à 105,67 dollars le baril, après avoir chuté de 2,7% pendant la nuit, l’Arabie saoudite ayant, selon certaines informations, proposé des cargaisons de brut via Oman, apaisant ainsi quelque peu les craintes d’une perturbation de l’approvisionnement au Moyen-Orient. O/R

L’or a toutefois fait preuve d’une certaine résilience, progressant de 0,7% à 4.293 dollars l’once XAU= , compensant ainsi une baisse similaire enregistrée pendant la nuit. GOL/