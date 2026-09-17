Les actions progressent légèrement alors que la Fed relève ses taux ; le dollar s'envole dans le sillage des rendements à court terme

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* Le Nikkei progresse de 0,5 %, les contrats à terme sur le Nasdaq rebondissent de 0,6 %

* Les rendements des bons du Trésor à court terme bondissent, propulsant le dollar à son plus haut niveau depuis 7 semaines

* Les obligations à long terme restent stables, tous les regards sont tournés vers la décision de la Banque d'Angleterre jeudi

par Stella Qiu

Les actions ont légèrement progressé en Asie jeudi, les investisseurs pariant que la Réserve fédérale allait enfin prendre les devants face à l’inflation, en procédant à sa première hausse des taux depuis plus de trois ans et en apaisant la vague de ventes d’obligations à l’échelle mondiale qui avait fait flamber les rendements à long terme.

Le dollar américain a atteint son plus haut niveau en sept semaines face à ses principales devises, soutenu par une hausse des rendements des bons du Trésor à court terme, les marchés pariant de plus en plus sur la nécessité pour la Fed de relever à nouveau ses taux, une hausse d’ici décembre étant désormais entièrement anticipée. Cela a constitué un frein pour les matières premières, les cours du pétrole ayant reculé.

L’attention se porte désormais sur la Banque d’Angleterre , dont on s’attend largement à ce qu’elle maintienne ses taux d’intérêt inchangés plus tard dans la journée, mais tous les regards seront rivés sur le moindre indice permettant de savoir si les prix élevés de l’énergie pourraient la contraindre à relever ses taux en novembre. La Banque du Japon , en revanche, devrait très certainement relever ses taux d’intérêt vendredi.

L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé de 0,4 %, tandis que le Nikkei japonais .N225 a gagné 0,5 %. Les valeurs vedettes chinoises .CSI300 ont reculé de 0,4 % et l’indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a chuté de 0,9 %.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont progressé de 0,6 % et ceux sur le S&P 500 ESc1 ont rebondi de 0,5 %, après de légers recul à Wall Street. .N

Comme largement anticipé, la Fed a relevé ses taux d’intérêt d’un quart de point cette nuit, mais cette décision unanime s’est avérée plutôt « hawkish », le conseil d’administration ayant laissé entendre qu’une nouvelle hausse des taux était prévue cette année. Goldman Sachs s’attend désormais à ce que la Fed relève à nouveau ses taux en octobre.

« Nous pensons qu’octobre est le moment le plus probable pour la prochaine décision, car il est tout à fait naturel de mettre en œuvre les hausses que le FOMC a présentées aujourd’hui comme favorisant un “retour plus rapide” à l’objectif de 2 % lors de réunions consécutives », ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une note.

«D’autres hausses sont possibles, mais ne constituent pas notre scénario de base.»

Les contrats à terme laissent entrevoir une probabilité de 50 % que la Fed procède à une deuxième hausse dès le mois prochain afin de maîtriser l’inflation. Au total, trois hausses de taux ont été anticipées pour ce cycle de resserrement.

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La courbe des taux des bons du Trésor s’est aplatie, les échéances à court terme en ayant fait les frais tandis que les obligations à long terme ont poussé un soupir de soulagement. Le rendement des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR s’est maintenu à 4,7145 %, après avoir bondi de 6 points de base pendant la nuit pour atteindre son plus haut niveau depuis juillet 2024.

Cela a contribué à propulser le dollar américain =USD à son plus haut niveau depuis sept semaines face à ses principales devises de référence, telles que le yen et l’euro. Il s’établissait en fin de séance à 100,33, après avoir bondi de 0,7 % pendant la nuit.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a marqué une pause à 4,9917 %, oscillant sous le seuil clé des 5 %, tandis que les rendements des obligations à 30 ans US30YT=RR ont reculé de 2 points de base à 5,3328 %, s'éloignant encore davantage de leur plus haut niveau en 19 ans, à 5,401 %.

« Le président Warsh se réjouira de constater que la cassure du rendement à 10 ans témoigne d’une baisse modérée des anticipations d’inflation, ce qui traduit l’approbation par le marché de cette hausse de taux, considérée comme une mesure visant à contenir l’inflation », a déclaré Padhraic Garvey, responsable régional de la recherche pour les Amériques chez ING.

« La performance reste néanmoins éloquente. Mais elle ne suffira pas à redresser la partie longue de la courbe. Nous identifions 5,25 % comme prochain objectif pour le taux américain à 10 ans. »

Les marchés des matières premières ont été malmenés. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 0,7 % à 105,05 dollars le baril, après avoir chuté de 2,7 % pendant la nuit, alors que l’Arabie saoudite aurait proposé des cargaisons de brut via Oman, apaisant ainsi quelque peu les craintes concernant une perturbation de l’approvisionnement au Moyen-Orient. O/R

L’or a toutefois fait preuve d’une certaine résilience, progressant de 1 % à 4 305 dollars l’once XAU= , compensant ainsi une baisse de 0,7 % enregistrée pendant la nuit. GOL/