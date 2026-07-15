Les actions progressent grâce à la baisse du taux d'inflation aux États-Unis ; ASML dépasse les prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le KOSPI en hausse de 6 %; l'attention du secteur de l'IA se tourne vers les résultats d'ASML

* La baisse du taux d'inflation américain fait chuter les rendements des bons du Trésor à deux ans

* La croissance chinoise ralentit à 4,3 %, en deçà des prévisions

(Mise à jour des cours en fin d'après-midi en Asie) par Tom Westbrook

Les actions ont progressé et les obligations se sont stabilisées mercredi après qu’un ralentissement inattendu de l’inflation américaine a tempéré les anticipations de hausses des taux d’intérêt, tandis que le pétrole a marqué une pause, les États-Unis ayant abandonné leur projet de taxer le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.

L'indice sud-coréen KOSPI .KS11 , très volatil, a bondi de 6 % et le Nikkei japonais .N225 a progressé de 1 %, mais les volumes étaient faibles et le climat restait tendu, l'élan des valeurs liées à l'IA ayant commencé à s'essouffler.

ASML ASML.AS , la société la plus valorisée d’Europe et le premier fournisseur mondial d’équipements pour la fabrication de puces électroniques, a dépassé les prévisions de chiffre d’affaires et devrait donner le ton à l’ouverture des marchés européens.

Les contrats à terme européens STXEc1 étaient en baisse de 0,2 % et ceux du FTSE FFIc1 reculaient de 0,3 %, tandis que les contrats à terme du Nasdaq NQc1 progressaient de 0,8 %.

Mardi, l'indice des prix à la consommation global américain a reculé de 0,4 % en juin, sa première baisse depuis le début de la pandémie de COVID-19, tandis que l'inflation sous-jacente est restée stable ce mois-ci.

Les rendements obligataires et le dollar ont reculé à la suite de ces chiffres, laissant l'euro EUR= confortablement au-dessus de 1,14 dollar mercredi et les bons du Trésor à 2 ans

US2YT=RR à 4,2 %, soit environ 9 points de base en dessous du plus haut niveau atteint mardi depuis 17 mois, à près de 4,3 %.

"Pour les optimistes du marché, c’est encore mieux que ce que Goldilocks aurait pu imaginer", ont déclaré les analystes de J.P. Morgan dans une note adressée à leurs clients.

"Ces chiffres devraient dissiper toute crainte d’une hausse des taux en juillet et pourraient également apaiser les inquiétudes concernant septembre. Cela ouvre la voie à une poursuite de la hausse du marché et à un élargissement de la tendance."

Ces nouvelles ont toutefois été tempérées par le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, qui a déclaré devant le Congrès qu’un seul chiffre ne suffisait pas pour crier victoire face à l’inflation.

La chute de 25 % du cours de l’action IBM IBM.N après que les prévisions de chiffre d’affaires de l’entreprise technologique se sont révélées inférieures aux attentes des analystes a également montré à quel point la reprise du marché des valeurs liées à l’IA était devenue fragile et nerveuse.

"Il suffit de peu pour que les gens se disent: "Tenez, j’ai réalisé un beau bénéfice ici, je vais prendre mes bénéfices et m’en aller"", a déclaré Damien Boey, stratège en gestion de portefeuille chez Wilson Asset Management à Sydney.

"C’est une dynamique où le gagnant rafle tout. Donc, si vous donnez l’impression d’être à la traîne dans ce boom de l’IA, vous vous faites littéralement laminer", a-t-il ajouté.

"L’incertitude liée à l’IA est en réalité la plus forte de toutes les catégories d’incertitude à l’heure actuelle, et les réactions brutales des marchés boursiers que l’on observe face aux résultats en sont le reflet."

RÉSULTATS BANCAIRES AU-DESSUS DES ATTENTES

Les bénéfices exceptionnels des banques de Wall Street ont été le temps fort du calendrier des résultats de mardi. Mercredi, Morgan Stanley, BNY, BlackRock BLK.N et Johnson & Johnson JNJ.N publieront leurs résultats avant l’ouverture de la Bourse.

La croissance économique annuelle de la Chine a fortement ralenti pour s’établir à 4,3 % au deuxième trimestre, selon les données officielles publiées mercredi, manquant ainsi les attentes des analystes, la faiblesse de la demande intérieure ayant pris le pas sur la vigueur de la production et des exportations.

Le rebond des ventes au détail chinoises en juin, un PIB nominal relativement solide et l’espoir que les autorités réagissent ont constitué des éléments positifs pour les investisseurs.

"Je ne pense pas qu’ils soient suffisamment inquiets pour annoncer un plan de relance de grande envergure, mais celui-ci sera ciblé, car ils sont conscients que la croissance ne concerne que les secteurs technologiques, tandis que l’économie dans son ensemble continue d’afficher des performances en deçà des attentes", a déclaré Woei Chen Ho, économiste chez UOB.

Le yuan chinois CNY=CFXS s'échangeait à son plus haut niveau depuis un mois, à 6,7635 pour un dollar. Sur le marché des devises, le dollar australien AUD= testait une zone de résistance autour de 70 cents, tandis que le yen en difficulté

JPY= restait ancré sous la barre des 162 pour un dollar.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 se sont stabilisés autour de 85,80 dollars le baril, après avoir progressé de près de 13 % cette semaine en raison de la recrudescence des combats au Moyen-Orient.

Le président américain Donald Trump a réimposé mardi un blocus naval des ports iraniens et a menacé d’attaquer des centrales électriques et des ponts la semaine prochaine, à moins que l’Iran ne reprenne les négociations pour mettre fin au conflit, bien qu’il ait abandonné son projet d’imposer une taxe de 20 % sur le trafic maritime transitant par le détroit d’Ormuz.