Chine: la croissance déçoit au 2e trimestre, malgré une embellie des indicateurs en juin

La Chine a vu sa croissance économique ralentir plus fortement qu'attendu au deuxième trimestre, en dépit de solides exportations dopées par le boom mondial de l'IA et l'automobile, ainsi que d'une accélération de la production industrielle et d'un rebond inattendu des ventes de détail en juin.

( AFP / - )

Le Produit intérieur brut (PIB) de la deuxième économie mondiale a progressé de 4,3% sur un an au cours de la période avril-juin, a indiqué mercredi le Bureau national des statistiques (BNS), un chiffre inférieur à la prévision de 4,5% d'un panel d'économistes sondés par l'AFP.

Il s'agit d'un net essoufflement après une croissance de 5% au premier trimestre. Pékin s'est fixé l'objectif d'une croissance annuelle de 4,5 à 5,0%.

Pour autant, d'autres indicateurs économiques publiés mercredi témoignent d'un éclaircissement meilleur qu'anticipé de la conjoncture.

La production industrielle de la Chine a ainsi gonflé de 5,3% sur un an en juin, accélérant bien plus fortement que ce qu'anticipaient (+4,6%) les analystes sondés par Bloomberg, après une hausse de 4,5% en mai.

Surtout, les ventes de détail, baromètre de la consommation dans le pays, ont rebondi en juin (+1% sur un an), alors que les experts attendaient un nouveau repli après une baisse de 0,6% le mois précédent. Ce chiffre peut indiquer que la demande des ménages, extrêmement atone, commence à se ressaisir.

Cependant, la Chine, qui a fait des exportations un pilier de son modèle économique, dépend toujours essentiellement du commerce extérieur pour alimenter sa croissance, à l'heure où un marasme prolongé de son secteur immobilier et une faible consommation continuent de peser.

Les exportations du géant asiatique libellées en dollars ont d'ailleurs grimpé de 27% sur un an en juin, avaient annoncé mardi les douanes chinoises, dépassant de très loin la prévision de 19% des analystes sondés par Bloomberg, tandis que les importations gonflaient de 36% sur un an, mieux qu'attendu.