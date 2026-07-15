Le géant néerlandais de la tech ASML affiche une hausse de 5,8% de son bénéfice net au 2T

Le géant néerlandais de la technologie ASML a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice net de 5,8% au deuxième trimestre et a de nouveau relevé ses perspectives de chiffre d'affaires pour 2026, évoquant une demande dopée par l'IA.

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

ASML, qui produit et vend des machines de pointe pour la fabrication de puces, a affiché un bénéfice net de 2,9 milliards d'euros, contre 2,3 milliards au second trimestre 2025.

L'entreprise a également revu à la hausse ses perspectives de chiffre d'affaires pour 2026, désormais comprises entre 43 et 45 milliards d'euros contre la fourchette de 36 à 40 milliards d'euros annoncée en avril.

"Les investissements continus dans le domaine de l'IA et les progrès constants des technologies d'IA stimulent la demande en puces logiques et mémoires de pointe, renforçant ainsi les perspectives de croissance du secteur des semi-conducteurs," a déclaré Christophe Fouquet, directeur général de l'entreprise, dans un communiqué.

Les résultats du secteur des semi-conducteurs sont suivis de près par les investisseurs, après plusieurs vagues de ventes massives, alimentées par la crainte d'un éclatement de la bulle de l'IA.

Le chiffre d'affaires d'ASML s'est élevé à 9,33 milliards d'euros au second trimestre contre 7,7 milliards à la même période l'année dernière, soit un bond de 21,1%, et 8,77 milliards au premier trimestre 2026.

L'entreprise tablait sur un chiffre d'affaires trimestriel entre 8,4 et 9 milliards d'euros.