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Richemont: chiffre d’affaires en hausse de 17% au 1T à 6,3 milliards d’euros, porté par la joaillerie
information fournie par Boursorama avec AFP 15/07/2026 à 08:30

Le groupe suisse Richemont, propriétaire de la maison de joaillerie Cartier, a publié mercredi un chiffre d’affaires meilleur qu'attendu pour son premier trimestre décalé, en hausse de 17%, à 6,3 milliards d'euros, porté par la joaillerie.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Pour la période allant d'avril à juin, le groupe genevois a vu ses ventes dans la joaillerie bondir de 21% à 4,7 milliards d'euros tandis que ses ventes dans l'horlogerie ont augmenté de 6% à 873 millions d'euros, a-t-il annoncé dans un communiqué.

Par comparaison, les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur 5,9 milliards d’euros de chiffre d'affaires, dont 4,36 milliards dans la joaillerie, le moteur de sa croissance.

Dans la zone Moyen-Orient et Afrique, ses ventes se sont accrues de 3% hors effets de change, le groupe évoquant une demande locale "robuste" qui a aidé à compenser une "baisse significative" des dépenses des touristes.

Les ventes ont légèrement diminué aux Émirats arabes unis mais ont affiché "une solide croissance" sur "les autres principaux marchés de la région", précise-t-il dans le communiqué.

Sur les autres marchés, le groupe suisse a enregistré une croissance à deux chiffres, ses ventes hors effets de change grimpant de 11% en Europe, de 27% sur le continent américain, de 21% en Asie-Pacifique et de 36% au Japon, qui est comptabilisé séparément du reste de l'Asie.

Les ventes en Chine, Hong Kong et Macao réunis ont affiché une "hausse à deux chiffres" a-t-il souligné.

Fin juin, le cabinet de conseil Bain & Company avait dit s'attendre à la stabilisation du marché des produits de luxe en 2026, qui devrait enregistrer une croissance de 2% à 4% aux environs de 365 à 373 milliards d’euros, selon ses projections.

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