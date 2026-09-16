Les actions progressent alors que les rendements reculent avant la décision de la Fed sur les taux d'intérêt

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(Nouvelles informations, mise à jour des cours et du titre de l'article, ajout d'un commentaire d'analyste)

* Les actions progressent à Wall Street et en Europe

* Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans recule mais se maintient près du seuil des 5%

* Décision de la Fed et conférence de presse de Warsh attendues plus tard

* Les cours du pétrole reculent mais restent supérieurs à 100 dollars le baril

par Chibuike Oguh

Les marchés boursiers mondiaux ont légèrement progressé mercredi, mettant fin à deux séances consécutives de baisse, alors que les investisseurs se préparaient à la décision très attendue de la Réserve fédérale américaine sur les taux d’intérêt, prévue plus tard dans la journée.

Les actions avaient été sous pression au cours des deux dernières séances, la hausse des rendements des obligations d'État et celle des cours du pétrole ayant alimenté les craintes concernant l'inflation et les perspectives économiques.

Les marchés anticipaient également une probabilité de plus de 90% d’une hausse de 25 points de base lorsque la Fed annoncerait sa décision, selon l’outil FedWatch du CME Group.

À Wall Street, l’indice de référence S&P 500 et le Nasdaq progressaient, portés par les valeurs technologiques et celles des services de communication. Le Dow Jones reculait.

Les valeurs énergétiques ont été le principal frein de la journée, les cours du pétrole ayant reculé après leurs récents gains.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 0,18%, l'indice S&P 500 .SPX a progressé de 0,26% et l'indice Nasdaq Composite .IXIC a gagné 0,60%.

En Europe, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,44%. L'indice britannique FTSE 100 .FTSE a gagné 0,28% tandis que les indices de référence en Allemagne

.GDAXI , en France .FCHI et en Espagne .IBEX ont également enregistré des hausses.

« Le marché a évolué à la baisse dans l’attente de la décision de la Fed, comme c’est généralement le cas, car il anticipe l’incertitude », a déclaré Gerry Sparrow, directeur des investissements chez Sparrow Capital Management.

« Je m’attends à ce que, puisque les taux d’intérêt ont franchi la barre des 5% ou s’en approchent, cela signifie qu’il y a de l’inflation dans le système… Je pense qu’ils vont relever les taux. »

L'indice mondial des actions MSCI .MIWD00000PUS a gagné 0,35% après avoir reculé lors des deux séances précédentes.

La Réserve fédérale annoncera sa décision de politique monétaireà 18h00 GMT (14h00 ET), suivie d’une conférence de presse du président Kevin Warsh.

Le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au gré des anticipations de taux d’intérêt de la Fed, a reculé de 4,42 points de base à 4,619%.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a baissé de 3,3 points de base, à 4,963%.

BAISSE DU PRIX DU PÉTROLE

Les cours du pétrole ont baissé après l'annonce selon laquelle l'Arabie saoudite proposait des cargaisons supplémentaires de brut via Oman, suite aux attaques de drones qui ont endommagé l'oléoduc reliant le royaume à la mer Rouge. Cette initiative a semblé apaiser les inquiétudes concernant l'ampleur des perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient.

Le passage des navires dans le détroit d’Ormuz est resté limité alors que les attaques dans la région s’intensifiaient.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 2,4%, à 106,01 dollars le baril.

Sur le marché des devises, le dollar est resté stable face à ses principaux homologues, notamment l'euro et le yen.

L'euro EUR= reculait de 0,07% à 1,1535 dollar.

Le yen japonais JPY= s'est affaibli de 0,04% face au billet vert, à 155,16 pour un dollar.

L’indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l’euro, est resté stable à 99,652.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a reculé de 0,42% à 75.580,56 dollars, continuant de subir les conséquences de la décision du Sénat américain de voter contre l’adoption d’une législation globale sur les cryptomonnaies soutenue par le président Donald Trump.

Le cours au comptant de l’or XAU= a progressé de 1,3% pour s’établir à 4.348,69 dollars l’once.