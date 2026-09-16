Les actions progressent alors que le pétrole recule ; les obligations restent stables dans l'attente de la décision de la Fed

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(Les cours sont actualisés avant l'ouverture des marchés américains)

* Les actions progressent alors que le Brent se maintient autour de 107 dollars le baril

* Le rendement des obligations d'État américaines à 10 ans se maintient près du seuil des 5 %

* La décision du FOMC et la conférence de presse de Warsh sont attendues plus tard

par Shashwat Chauhan

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé mercredi, alors que les récentes hausses des rendements des obligations d’État et des cours du pétrole ont marqué une pause avant la décision clé de la Réserve fédérale américaine sur les taux d’intérêt, attendue plus tard dans la journée.

L'indice mondial des actions MSCI .MIWD00000PUS a gagné 0,2% après avoir reculé lors des deux séances précédentes. L'indice des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon

.MISX00000PUS a grimpé de 0,6 %, mettant fin à une série de quatre jours de baisse.

La plupart des places boursières européennesaffichaient des hausses. L’indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,6% et les indices de référence de l’Allemagne .GDAXI , de la France .FCHI et de l’Espagne .IBEX ont tous enregistré des gains.

Les contrats à terme sur les principaux indices boursiers américains laissaient également présager une ouverture en hausse, après que l’indice de référence S&P 500 .SPX a clôturé en baisse mardi pour la deuxième séance consécutive, alors que le rendement de l’obligation d’État américaine à 10 ans de référence atteignait son plus haut niveau depuis 2007.

Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans a légèrement reculé pour s’établir à 4,97% après avoir franchi la barre des 5% plus tôt dans la séance. Il avait dépassé ce seuil mardi pour la première fois en trois ans, atteignant son plus haut niveau depuis 2007.

La Réserve fédérale annoncera sa décision de politique monétaireà 18h00 GMT (14h00 (heure de l’Est), suivie d’une conférence de presse du président Kevin Warsh.

“C'est une question de crédibilité pour lui de relever les taux dès maintenant. S'il ne le fait pas ce soir, cela pourrait poser un problème pour la crédibilité de la Fed, son indépendance et le marché boursier”, a déclaré Michaël Nizard, responsable des stratégies multi-actifs et d'overlay chez Edmond de Rothschild Asset Management à Paris.

“C'est également une question d'orientation et de fonction de réaction de la Fed. Aujourd'hui, il est très difficile de décrire exactement en quoi consiste la fonction de réaction de la Fed.”

Le président américain Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises qu’il préférait des taux d’intérêt plus bas, affirmant le mois dernier que les États-Unis cesseraient leurs échanges commerciaux avec les pays vis-à-vis desquels ils affichent un déficit commercial si la Fed ne baissait pas ses taux.

Les opérateurs ont largement ignoré ces commentaires et considèrent qu’une hausse des taux est quasi certaine. Selon l’outil FedWatch du CME Group, les marchés anticipent une probabilité de 92,7% d’une hausse de 25 points de base lorsque la Fed annoncera sa décision, contre 61,2% il y a une semaine.

L’indice du dollar =USD , qui mesure la devise américaine par rapport à un panier de six autres devises, s’est maintenu à 99,64, frôlant son plus haut niveau depuis deux semaines.

Le yen japonais JPY= s'est maintenu à 155 pour un dollar après s'être affaibli au cours des deux dernières séances, dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Banque du Japon vendredi, alors que les marchés s'attendent à ce que les taux atteignent leur plus haut niveau en 31 ans .

Les actions britanniques .FTSE ont progressé et la livre sterling GBP= a légèrement reculé de 0,1% après que les chiffres de l’inflation nationale n’ont guère modifié les anticipations à la veille de la décision de politique monétaire de la Banque d’Angleterre prévue jeudi, les marchés s’attendant largement à ce que les taux restent inchangés. Une hausse des taux est toujours attendue d’ici la fin de l’année.

“La livre sterling pourrait se raffermir dans les semaines à venir si la BoE laisse entrevoir des hausses de taux dans un contexte d’inflation et de prix de l’énergie en hausse. Le yen japonais, quant à lui, pourrait s’affaiblir si le message de la BoJ ne répond pas aux attentes “hawkish” (favorables à un resserrement monétaire) des marchés”, ont indiqué les analystes d’UBS Global Wealth Management dans une note.

Les banques centrales du monde entier envisagent un resserrement de leur politique monétaire, alors que les perturbations de l’approvisionnement en carburant causées par le conflit au Moyen-Orient attisent les craintes d’une inflation alimentée par les prix de l’énergie.

Les cours du pétrole ont reculé mercredi, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s'inscrivant en baisse de 1,5% à107,1 dollars le baril après avoir progressé de 2,9% mardi, les informations selon lesquelles l'Arabie saoudite proposait des cargaisons supplémentaires de brut via Oman ayant apaisé les craintes concernant l'ampleur des perturbations de l'approvisionnement.

Les actifs numériques ont poursuivi leur baisse après une forte vague de ventes lors de la séance précédente, au cours de laquelle le Sénat américain a voté contre l’adoption d’une législation globale sur les cryptomonnaies soutenue par Trump.

Le bitcoin BTC= a légèrement progressé de 0,1% à 75.954 dollars après avoir perdu 4% mardi, tandis que l'ether ETH= est resté stable autour de 2 411 dollars après une baisse de 6,3% lors de la séance précédente.