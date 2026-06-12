Les actions progressent à l'occasion de l'entrée en bourse de SpaceX ; le pétrole recule sur fond d'espoirs de paix dans le Golfe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Wall Street suit la tendance haussière des marchés européens après le rebond des marchés asiatiques

* Les États-Unis indiquent qu'un accord de paix pourrait être signé ce week-end, le ministre iranien prévoit des discussions sur le nucléaire ultérieurement

* Les investisseurs attendent les détails de l'accord entre l'Iran et les États-Unis

* L'introduction en bourse record de SpaceX donne le ton aux marchés

(Mise à jour des cours après la clôture des marchés boursiers américains) par Sinéad Carew et Iain Withers

L'indice mondial des actions MSCI a progressé vendredi, Wall Street terminant en légère hausse alors que les actions de SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk , s'envolaient lors de leur entrée en bourse, tandis que les cours du pétrole chutaient de plus de 3% sur fond de nouveaux espoirs d'un accord de paix entre l'Iran et les États-Unis .

Les actions avaient fortement rebondi jeudi après que le président américain Donald Trump eut annulé les frappes contre l'Iran et annoncé que les deux pays étaient sur le point de conclure un accord pour mettre fin à leur guerre vieille de trois mois.

Toutefois, les détails d'un tel accord restaient flous. Un haut responsable américain a déclaré vendredi que les négociateurs américains et iraniens étaient sur le point de conclure un accord qui pourrait être signé dans les prochains jours. Ce responsable a indiqué aux journalistes qu'un accord inclurait un engagement de l'Iran à ne pas développer ni se procurer d'armes nucléaires, et qu'il réouvrirait le détroit d'Ormuz au trafic pétrolier normal et lèverait le blocus américain.

Mais le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi , a déclaré que les questions nucléaires seraient abordées à un stade ultérieur et que la gestion du détroit d'Ormuz ne reviendrait pas à la situation d'avant-guerre.

Malgré tout, les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté tandis que les actions ont terminé en hausse après s'être redressées suite aux baisses matinales.

L'introduction en bourse de SpaceX a davantage stimulé les actions vendredi que la perspective d'un accord avec l'Iran, a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, dans l'Oklahoma, ajoutant que depuis la mi-mars, le président Donald Trump avait répété à plusieurs reprises qu'un accord avec l'Iran était proche.

"Le marché a déjà été déçu à plusieurs reprises par des perspectives de paix par le passé. Hier, c'était parce que Trump avait annulé les attaques. C'était un résultat tangible. Aujourd'hui, nous attendons toujours la preuve d'un accord", a-t-il déclaré.

"L'enthousiasme suscité par l'introduction en bourse de SpaceX est le moteur du marché. Une introduction en bourse réussie est excellente pour le marché."

M. Dollarhide a déclaré que l'année pourrait être fructueuse pour les introductions en bourse, les sociétés d'intelligence artificielle OpenAI et Anthropic devant également faire leur entrée en bourse cette année.

Lors de leur premier jour de cotation, les actions du fabricant de fusées et de vaisseaux spatiaux SpaceX ont clôturé en hausse de plus de 19% à 161,11 dollars, cette entrée en bourse portant la valorisation de l'entreprise au-delà des 2.000 milliards de dollars et faisant de son fondateur, Elon Musk, le premier trillionnaire au monde .

Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Northlight Asset Management, a déclaré que le succès de l'introduction en bourse de SpaceX était "un baromètre de l'appétit global pour le risque et de la santé du marché en général".

À Wall Street , l'indice Dow Jones Industrial Average

.DJI a gagné 353,51 points, soit 0,70%, pour atteindre 51.202,26 points, le S&P 500 .SPX a gagné 37,16 points, soit 0,50%, à 7.431,46 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 79,18 points, soit 0,31%, à 25.888,84.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a gagné 12,69 points, soit 1,15%, pour atteindre 1.112,24.

Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 1,88%. La Banque centrale européenne a relevé ses taux d'intérêt jeudi pour la première fois en près de trois ans afin d'étouffer dans l'œuf l'inflation liée à la guerre. Les données définitives sur l'inflation de plusieurs pays européens, dont la France et l'Espagne , ont montré une accélération de l'inflation en mai, tandis que les données officielles ont révélé que l'économie britannique s'était contractée de 0,1% en avril — sa première baisse mensuelle depuis août.

LES MARCHÉS PÉTROLIERS EN BAISSE

Sur les marchés de l'énergie , les contrats à terme sur le pétrole ont prolongé leurs pertes de jeudi. Le brut américain CLc1 a clôturé en baisse de 3,23%, soit 2,83 dollars, à 84,88 dollars le baril après avoir atteint son plus bas niveau en près de deux mois. Le Brent LCOc1 a terminé la séance à 87,33 dollars le baril, en baisse de 3,37%, soit 3,05 dollars.

Sur les marchés obligataires, les rendements des bons du Trésor américain ont rebondi après avoir atteint leur plus bas niveau en une semaine , les traders suivant de près l'actualité au Moyen-Orient et anticipant la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale de la semaine prochaine, qui sera la première sous la direction de Kevin Warsh.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans

US10YT=RR a augmenté de 1,6 point de base pour atteindre 4,481%, contre 4,465% jeudi en fin de journée, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 1,8 point de base pour atteindre 4,9705%.

Le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 1,7 point de base pour atteindre 4,087%.

Sur le marché des devises, l'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,05% à 99,78, tandis que l'euro EUR= reculait de 0,08% à 1,1568 $.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est raffermi de 0,18% à 160,2. Les traders restent en alerte maximale face à une éventuelle intervention des autorités japonaises, le yen se maintenant près du seuil des 160, que beaucoup considèrent comme une ligne rouge.

Du côté des métaux précieux , l'or au comptant XAU= a reculé de 0,03% à 4.212,66 dollars l'once, tandis que l'argent au comptant XAG= a progressé de 0,86% à 67,93 dollars l'once.