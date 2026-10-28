Les actions profitent de l'essor de l'IA, tandis que le kiwi recule après la décision surprise de la RBNZ de maintenir ses taux inchangés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Dernières nouvelles de l'Asie cet après-midi)

* SK Hynix affiche un bénéfice multiplié par 7 au troisième trimestre

* Publication prochaine des résultats d'Alphabet et de Microsoft

* Contre toute attente, la RBNZ maintient ses taux inchangés; le kiwi recule

* Tous les regards sont tournés vers la décision de la Fed prévue plus tard dans la journée de mercredi

* Le shekel israélien chute après que les sondages à la sortie des urnes ont révélé une impasse

par Rae Wee

Les marchés boursiers asiatiques ont rebondi mercredi, l'engouement renouvelé pour l'intelligence artificielle ayant soutenu le moral des investisseurs à l'approche de la publication des résultats des leaders du secteur plus tard dans la journée aux États-Unis, tandis que ledollar néo-zélandais s'est effondré après que la banque centrale du pays a, contre toute attente, maintenu ses taux inchangés.

Le Kospi sud-coréen .KS11 a bondi de plus de 6% et s’apprêtait à enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis le 31 juillet, après que le fabricant de puces SK Hynix 000660.KS a annoncé une multiplication par plus de sept de son bénéfice trimestriel et déclaré qu’il redistribuerait environ 75 milliards de dollars à ses actionnaires cette année.

La hausse liée à l’IA sera soumise à un nouveau test lorsque les géants technologiques , Alphabet GOOGL.O et Microsoft MSFT.O publieront leurs résultats après la clôture du marché, les investisseurs cherchant des signes de rentabilité qui justifieraient le coût élevé du développement de l’ IA.

“Le marché boursier a intégré cela comme une opportunité de croissance. Les marchés du crédit ont commencé à intégrer le risque de financement,” a déclaré Nick Ferres, directeur des investissements chez Vantage Point Asset Management.

“Alors que le boom des dépenses d’investissement se poursuit – et il semble bien que les grandes entreprises vont confirmer ou réaffirmer ces dépenses… –, la demande reste raisonnablement forte, mais un point d’interrogation plane sur le retour sur investissement. Du côté du financement, les marchés financiers sont devenus plus difficiles pour les acteurs dont le bilan est peut-être plus fragile.”

En Asie, l’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 1,7%, tandis que le Nikkei japonais .N225 gagnait 1,1% et que l’indice des valeurs vedettes chinoises CSI300 .CSI300 avançait de 0,7%.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont progressé de 0,35% et ceux sur le S&P 500 ESc1 ont légèrement augmenté de 0,05%. Les contrats à terme sur l’EUROSTOXX 50 STXEc1 et sur le DAX FDXc1 ont reculé de plus de 0,2%.

Une série d’annonces de levées de fonds liées à l’IA de la part de Meta META.O , SpaceX SPCX.O et Broadcom

AVGO.O cette semaine a redonné un nouveau souffle au secteur de l’IA, le dépôt d’une demande d’introduction en bourse par Anthropic venant également soutenir cette tendance.

“Toutes les actions des géants de la tech ne doivent pas être considérées de la même manière en termes de potentiel de croissance futur. La période où la hausse du marché profitait à l’ensemble des titres a commencé à prendre fin,” a déclaré Chris Brigati, directeur des investissements chez SWBC.

“Les anticipations pour l’avenir se concentrent davantage sur le risque lié à la mise en œuvre et sur la mesure dans laquelle le succès futur est déjà pris en compte dans le cours actuel de l’action.”

SURPRISES DES BANQUES CENTRALES

Au-delà des résultats, les investisseurs attendent avec attention les décisions de politique monétaire que prendront respectivement la Banque du Canada et la Fed plus tard dans la journée de mercredi. 0#CADIRPR 0#USDIRPR

On s’attend à ce que la Banque du Canada relève ses taux et que la Fed les maintienne inchangés, bien que les analystes de JPMorgan aient indiqué dans une note à leurs clients qu’ils anticipaient au moins deux voix dissidentes “hawkish” au sein de la banque centrale américaine.

“Les acteurs du marché se concentreront probablement sur la manière dont le président (Kevin) Warsh présentera la décision, et nous pensons que le fait de reporter l’explication sera perçu comme un signe d’orientation accommodante,” ont-ils déclaré.

Plus tôt mercredi, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a surpris les marchés en maintenant son taux directeur de référence à 2,75% à l’issue d’un vote serré, ce qui a fait chuter le kiwi NZD= de plus de 1%, à un plus bas de la séance à 0,5583 $.

“Les marchés étaient trop confiants quant à une hausse aujourd’hui, mais cela ne signifie pas nécessairement que l’ensemble des anticipations de taux soit surévalué,” a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia.

“La décision d’aujourd’hui montre que la RBNZ est prête à surprendre les marchés, ce qui rappelle que les banques centrales ne prennent pas leurs décisions en fonction des marchés.”

Du côté des autres devises, le dollar australien AUD= s’est stabilisé à 0,7031 $, soutenu par des données indiquant que l’inflationnationale s’était accélérée au troisième trimestre en raison de la hausse des prix des carburants.

Le shekel israélien ILS= s’est affaibli après que les sondages à la sortie des urnes ont révélé que les élections organisées en période de guerre semblaient dans l’impasse.

Ailleurs,les cours du pétrole ont augmenté après qu’une attaque contre une raffinerie en Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut, a ravivé les inquiétudes concernant les risques pesant sur l’approvisionnement au Moyen-Orient. O/R

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1,4% à 115,47 dollars le baril, tandis que le brut américain

CLc1 a gagné 1,5% à 101,40 dollars le baril.

L'or au comptant XAU= a reculé de 0,4% à 4 040,32 dollars l'once. GOL/