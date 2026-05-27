Les actions pétrolières reculent après que la télévision d'État iranienne a déclaré qu'un projet d'accord avec les États-Unis permettrait la reprise du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz

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27 mai - ** Les actions des sociétés pétrolières et gazières américaines chutent après que l'Iran a déclaré qu'un projet d'accord avec les États-Unis permettrait de rouvrir le détroit d'Ormuz au trafic maritime et de mettre fin au blocus naval ** La chaîne de télévision publique iranienne a déclaré que Téhéran avait obtenu un projet de cadre initial non officiel pour un protocole d'accord avec les États-Unis

** Selon ce cadre, l'Iran rétablirait la navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz à son niveau d'avant-guerre dans un délai d'un mois, tandis que les États-Unis retireraient leurs forces militaires des environs de l'Iran et lèveraient le blocus naval

** Cependant, la Maison Blanche a déclaré que le reportage de la télévision iranienne était “faux” et que le protocole d'accord cité était “une invention pure et simple”

** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie .SNPY a chuté de près de 2%, suivant la baisse des prix du brut

** Exxon Mobil XOM.N recule de 1,5% tandis que Chevron

CVX.N perd 1,3%

** Baker Hughes BKR.O , Halliburton HAL.N , SLB SLB.N et Valero Energy VLO.N reculent de 2,4% à 6%, figurant parmi les plus fortes baisses en pourcentage de l'indice énergétique

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculent de 3,06% à 96,53 $/baril, tandis que le West Texas Intermediate américain (WTI) CLc1 cède 3,24% à 90,8 $/baril O/R