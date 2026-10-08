Les actions liées aux cryptomonnaies reculent alors que le bitcoin atteint son plus bas niveau depuis deux semaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** Les actions cotées aux États-Unis des entreprises liées aux cryptomonnaies reculent en pré-ouverture, alors que le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde, tombe à son plus bas niveau depuis près de deux semaines

** Le cours du bitcoin BTC= recule de 1,8% à 81.926,8 dollars, tandis que celui de l'ether ETH= chute de 2,2% à 2.515,26 dollars

** Le bitcoin s'apprête à enregistrer une quatrième séance consécutive de baisse

** L'opérateur de plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase Global COIN.O recule de 2,2%

** Les sociétés minières de cryptomonnaies perdent également du terrain: Riot Platforms Inc RIOT.O , MARA Holdings MARA.O et Bit Digital BTBT.O reculent de 4,5% à 5,5%

** L'action d'American Bitcoin ABTC.O , soutenue par les deux fils aînés du président Donald Trump, recule de 2,3%; ABTC est une filiale détenue majoritairement par Hut 8 HUT.O , qui perd 4,3%

** La plateforme de trading grand public Robinhood Markets

HOOD.O recule de 3,6%

** Strategy MSTR.O , la plus grande entreprise détentrice de bitcoins, recule de 2,8%

** Les ETF iShares Bitcoin Trust IBIT.O et ProShares Bitcoin Strategy BITO.P reculent tous deux d’environ 1,6%

** Les actions liées à l'Ether, Bitmine Immersion Technologies BMNR.A et Sharplink Gaming SBET.O , reculent respectivement de 3% et 3,7%

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le BTC affiche une baisse de 6,3% depuis le début de l'année, tandis que l'ETH recule d'environ 15,4% depuis le début de l'année