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Les actions liées aux cryptomonnaies progressent alors que le bitcoin rebondit
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 16:46

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** La plupart des entreprises liées aux cryptomonnaies et à la blockchain ont progressé mercredi, alors que le bitcoin regagnait une partie du terrain perdu

** Le bitcoin BTC= , première cryptomonnaie au monde, s'affichait en hausse de 3,3% à 80.374,82 dollars, après avoir brièvement atteint dans la nuit son plus bas niveau depuis sept semaines , suite aux victoires des démocrates aux élections de mi-mandat, considérées comme un coup dur potentiel pour un secteur qui réclamait une déréglementation plus rapide des actifs numériques

** La confiance dans les cryptomonnaies a également été ébranlée par le piratage de 6 milliards de dollars subi la semaine dernière par la plateforme Binance, le plus gros vol de l’histoire des cryptomonnaies

** L'action de la crypto-bourse Coinbase Global COIN.O a progressé de 3% mercredi

** Strategy MSTR.O , spécialiste de l’accumulation de BTC, a bondi de 6%

** La plateforme de trading grand public Robinhood Markets

HOOD.O a progressé de 2%

** Certains mineurs de cryptomonnaies ont progressé: Riot Platforms Inc RIOT.O a gagné 14% et Bit Digital BTBT.O a progressé de 2%, tandis que Mara Holdings MARA.O a perdu 3% mercredi

** Les actions d’American Bitcoin ABTC.O , soutenues par les deux fils aînés du président Trump, ont progressé de >2%; mais Hut 8 HUT.O , actionnaire majoritaire d’ABTC, a chuté de 18%

** L'émetteur de stablecoins Circle Internet CRCL.N a progressé de 1%. Mercredi matin, CRCL a annoncé des revenus du troisième trimestre supérieurs aux prévisions, grâce à la prévente du token ARC

** L’ETF ProShares Bitcoin Strategy BITO.P et l’ETF iShares Bitcoin Trust IBIT.O ont tous deux progressé de près de 4% au cours de la séance

** L'Ether ETH= a progressé de 6,4% mercredi, à 2.482,05 dollars

** Les actions liées à l’Ether, Bitmine Immersion Technologies BMNR.A et Sharplink Gaming SBET.O , ont progressé respectivement de 8% et 9%

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STRATEGY RG-A
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