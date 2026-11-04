Les actions liées à Trump ont chuté sous l'effet de la «vague bleue» lors des élections de mi-mandat

4 novembre - ** Les actions des entreprises liées au président américain Donald Trump chutent avant l'ouverture des marchés après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis

** Trump Media & Technology Group DJT.O et Hut 8 HUT.O reculent respectivement de 7,3% et 3,4%

** Les démocrates ont pris le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat de mardi, les électeurs ayant porté un coup retentissant au président Trump

** Les sondages préélectoraux laissaient présager une bonne performance des démocrates, mais l'ampleur de leur victoire a dépassé la plupart des prévisions, leur permettant de s'imposer non seulement dans les bastions traditionnels, mais aussi dans des circonscriptions farouchement républicaines

** Cette « vague bleue » souligne le mécontentement croissant des électeurs face aux politiques économiques de Trump et à la guerre contre l'Iran, qui a fait flamber les prix de l'essence

** À la dernière clôture, DJT affichait une baisse de plus de 55% depuis le début de l'année, sous-performant l'ETF « Truth Social America First » MAGA.K , qui a progressé de plus de 11% depuis le début de l'année

** HUT affiche une hausse de plus de 38% depuis le début de l'année; la société s'est associée au fils de Trump, Eric Trump, pour lancer l'année dernière une entreprise de minage de bitcoins baptisée American Bitcoin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))