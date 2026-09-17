Les actions indiennes restent stables après la hausse des taux de la Fed ; l'introduction en bourse de la NSE sous les feux de l'actualité

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(Dernières nouvelles à l'ouverture des marchés)

Les actions indiennes sont restées stables jeudi après que la Réserve fédérale américaine a relevé ses taux d'intérêt et laissé entrevoir de nouvelles hausses, tandis que les prix élevés du pétrole brut et un marché primaire animé, porté par le lancement de l'introduction en bourse de la National Stock Exchange of India, ont pesé sur le moral des investisseurs.

Le Nifty 50 .NSEI a reculé de 0,1 % à 23 195,25, tandis que le BSE Sensex a perdu 0,21 % à 74 182,62, à 9 h 15 (heure de l'Inde).

Huit des seize principaux secteurs ont enregistré des pertes à l'ouverture. Les indices des petites capitalisations

.NIFSMCP100 et des moyennes capitalisations .NIFMDCP100 ont évolué à un niveau stable.

L'indice des technologies de l'information .NIFTYIT a reculé de 0,5 %, la hausse des taux américains freinant la demande et les dépenses des éditeurs de logiciels, qui tirent une part importante de leur chiffre d'affaires de ce marché.

La Fed a relevé ses taux de 25 points de base à l'issue d'une décision unanime prise cette nuit, sa première hausse depuis plus de trois ans. Les projections trimestrielles actualisées ont montré que 16 des 18 membres du comité de politique monétaire s'attendaient à au moins une nouvelle hausse de 25 points de base d'ici la fin de l'année.

Le prix du Brent LCOc1 a légèrement reculé à environ 106 dollars le baril après l'annonce selon laquelle l'Arabie saoudite avait proposé des cargaisons supplémentaires via Oman, apaisant ainsi quelque peu les craintes liées aux perturbations de l'approvisionnement.

Toutefois, les restrictions autour du détroit d'Ormuz et les risques géopolitiques persistants continuent d'assombrir les perspectives du marché pétrolier. O/R

(1 dollar = 95,9500 roupies indiennes)