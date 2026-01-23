Les actions gazières américaines grimpent en raison des prévisions météorologiques plus froides et de la demande de chauffage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 janvier - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel augmentent, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de 4,5 % à 5,26 $ par million d'unités thermiques britanniques

** Les prix du gaz naturel ont gagné plus de 68% depuis le début de la semaine, stimulés par les prévisions de froid extrême au cours des deux prochaines semaines qui devraient conduire la demande de chauffage à des niveaux presque record et geler les puits de pétrole et de gaz, réduisant ainsi la production

** CNX Resources CNX.N en hausse de 1,6%, EQT Corp EQT.N en hausse de 2,9% et Williams Companies WMB.N en hausse de 1,6%

** Energy Transfer ET.N et Venture Global VG.N en légère hausse

** NextDecade NEXT.O bondit de 5,1% et New Fortress Energy

NFE.O de 2,1%

** Les ETFs sur le gaz naturel augmentent également, avec United States Natural Gas Fund UNG.P en hausse de 2,6% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en hausse de 5,8%