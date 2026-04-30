Les actions Ford reculent malgré des résultats supérieurs aux prévisions, les pressions sur les marges persistent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** L'action Ford F.N a reculé de 2,8% avant l'ouverture de la Bourse, malgré la révision à la hausse de ses prévisions pour l'ensemble de l'année

** Le constructeur automobile table désormais sur un Ebit annuel compris entre 8,5 et 10,5 milliards de dollars, contre une fourchette de 8 à 10 milliards de dollars prévue précédemment, reflétant ainsi les avantages partiels liés aux remboursements de droits de douane

** Ford prévient que la hausse des coûts des matières premières et les perturbations de l'approvisionnement en aluminium réduisent la disponibilité des matériaux et pèsent sur la production et les marges du F-150

** David Whiston, analyste chez Morningstar, a déclaré que l'avantage lié aux droits de douane est largement compensé par environ 1 milliard de dollars de nouveaux vents contraires liés aux matières premières, notamment l'aluminium

** Le titre est noté “conserver” en moyenne, avec un objectif de cours médian de 13,5 dollars – données compilées par LSEG

** Le titre a reculé de 6,7% depuis le début de l'année