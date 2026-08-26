Les actions européennes stables dans l'attente des résultats de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les résultats de Nvidia seront publiés dans le courant de la journée

* Les valeurs du luxe en tête des hausses sectorielles

* La BCE devrait relever ses taux lors de sa réunion de septembre

(Mise à jour des cours et des détails, ajout d’un commentaire d’analyste) par Tharuniyaa Lakshmi

Les actions européennes sont restées globalement stables mercredi, les investisseurs se préparant à la publication des résultats de Nvidia, tandis que l'espoir d'une réouverture prochaine du détroit d'Ormuz a fait baisser les cours du pétrole.

L’indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX progressait de 0,06% à 656,87 points à 08h23 GMT, les valeurs du luxe .STXLUXP menant la hausse sectorielle avec une progression de 1,2%.

Les investisseurs attendent les résultats du deuxième trimestre de Nvidia NVDA.O , qui seront publiés plus tard dans la journée, pour savoir si le boom des dépenses lié à l’IA peut continuer à justifier les attentes élevées du marché. Les analystes s’attendent à ce que Nvidia prévoie une hausse de 82,8% de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, à 104,20 milliards de dollars. La marge brute ajustée pour les deuxième et troisième trimestres devrait se maintenir autour de 75%.

Les valeurs technologiques .SX8P ont reculé de 1,1% dans l’attente de ces résultats. Par ailleurs, l’Iran a déclaré avoir repris les négociations avec Oman sur la gestion du détroit d’Ormuz, alors que la pression exercée par le président américain Donald Trump ne cesse de s’intensifier dans ce conflit qui dure depuis près de six mois et qui a bouleversé les marchés pétroliers et attisé les craintes inflationnistes à l’échelle mondiale.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé pour la troisième journée consécutive, perdant plus de 2% pour s’établir à environ 86 dollars le baril, en raison des perspectives d’une augmentation des flux de pétrole via le détroit d’Ormuz, ce qui a contribué à faire baisser les rendements obligataires. L’indice des valeurs énergétiques .SXEP a reculé de 1,2% et a été le secteur le moins performant du STOXX 600. O/R L'attention se porte également sur un rapport clé sur l'inflation aux États-Unis attendu plus tard dans la journée et sur le discours du présidentde la Réserve fédérale, Kevin Warsh, lors du symposium de Jackson Hole vendredi, les investisseurs cherchant de nouveaux indices sur la trajectoire des taux d'intérêt américains .

“De nombreux risques se profilent à l'horizon et, même si les marchés européens ne seront pas directement affectés par les résultats de Nvidia ou le discours de Kevin Warsh, ils en subiront les conséquences indirectes”, a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB. En Europe, les responsables de la BCE sont prêts à relever les taux lors de la réunion de septembre pour contrer les effets économiques de la guerre en Iran, même s’ils se montrent réticents à signaler un resserrement supplémentaire au-delà de cette date, ont indiqué trois sources à Reuters. Parmi les valeurs individuelles, SAP SAPG.DE a chuté de 4,2% et a été le principal frein à l'indice STOXY 600 après que l'éditeur de logiciels américain Intuit INTU.O a publié des prévisions décevantes, tandis qu'UBS a abaissé la note du groupe allemand de logiciels à “neutre”.