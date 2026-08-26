"Inaction": l'Etat français doublement assigné dans le dossier Epstein

L'ancienne mannequin suédoise Ebba Karlsson, le le 18 mars 2026 à Paris ( AFP / Joel Saget )

"Inaction, "lenteur": L'Etat est doublement assigné pour "faute lourde" dans le volet français de l'affaire Epstein, par Ebba Karlsson, ex-mannequin suédoise accusant de viol un rabatteur présumé du pédocriminel et par l'association Innocence en danger au nom des victimes potentielles de l'Américain.

Daniel Siad, rabatteur présumé de Jeffrey Epstein, a été retrouvé mort fin juillet à son domicile de Colombes (Hauts-de-Seine) éteignant, de fait, les investigations le visant, mais pas l'enquête du parquet de Paris autour du dossier Epstein.

"Il y avait l'opportunité de l'entendre, mais rien n'a été fait pendant des mois", a déclaré Ebba Karlsson sur BFMTV mi-août, après avoir révélé sa volonté d'assigner l'Etat sur RTL.

L'assignation de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris par Mme Karlsson, portée par Mes William Bourdon et Colomba Grossi, a été signifiée le 21 août avec une audience initiale prévue courant 2027, selon des éléments dont a eu connaissance l'AFP mercredi.

Ces avocats insistent sur l'absence de garde à vue et d'audition de Daniel Siad, dénonçant "une inaction fautive du service public de la justice". Les conseils de Mme Karlsson demandent au tribunal de constater le "dysfonctionnement du service public de la justice" et de le juger constitutif d'"une faute lourde". Ils réclament 50.000 euros pour le "préjudice subi" par Mme Karlsson.

La quinquagénaire avait porté plainte en début d'année à Paris, affirmant avoir reconnu, sur une photo présente dans les fichiers Epstein, Daniel Siad, qu'elle accuse de viol en France dans les années 1990.

"Colère"

Visé par plusieurs plaintes, notamment pour viol, Daniel Siad faisait l'objet à Paris d'une enquête et contestait les accusations. "Il était innocent", avait affirmé auprès de l'AFP son avocate Ménya Arab-Tigrine.

"Nous nous demandons pourquoi il n'a pas été interpellé", s'est encore interrogée Mme Karlsson.

Photo non datée, publiée le 30 janvier 2026 par le ministère américain de la Justice dans le cadre des dossiers Jeffrey Epstein, montre l'agent de mannequins Daniel Siad dans un lieu non identifié ( US Department of Justice / - )

"Daniel Siad faisait l'objet de techniques spéciales d'enquêtes et notamment d'écoutes téléphoniques, sans que celles-ci n'aient à ce jour apporté d'éléments justifiant qu'il soit procédé à son interpellation immédiate", a opposé la procureure de Paris Laure Beccuau dans un communiqué après le décès du suspect.

Homayra Sellier et Me Jean Sannier, présidente et avocat d'Innocence en danger, confient à l'AFP que l'association se joint "à l'action de Mme Karlsson, visant a demander des comptes à l'Etat français". Innocence en danger dit partager "la colère de toutes les victimes de ce terrible dossier".

Dans une procédure distincte, signifiée le 31 juillet par Me Mathias Darmon (avec une première audience courant 2027), Innocence en danger, comme elle l'avait précédemment annoncé à l'AFP, a donc également assigné l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris. Me Sannier y pointe un "fonctionnement défectueux du service public de la justice", une "faute lourde" et un "déni de justice" dans son traitement du volet français de l'affaire Epstein et réclame 15.000 euros au titre de "dommages et intérêts".

"Absence d'explication"

L'association regrette notamment un "calendrier dont la lenteur apparaît objectivement difficilement conciliable avec les exigences attachées à une enquête pénale de cette nature".

Innocence en danger rappelle s'être "adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, dès le mois de juillet 2019".

L'association rappelle au passage les "nombreux liens avec le territoire français" dans cette affaire tentaculaire, tant en raison "des déplacements réguliers de Jeffrey Epstein à Paris" que "de ses relations suivies avec plusieurs intermédiaires, recruteurs ou acteurs du monde du mannequinat établis en France".

Photo non datée de Jeffrey Epstein fournie par les autorités de l'Etat de New York ( New York State Sex Offender Registry / Handout )

L'association évoque notamment "la succession de retards" et "l'absence d'explication sur certaines périodes d'inactivité apparente de la procédure".

Innocence en danger déplore "dans le même temps" le décès de "plusieurs personnes susceptibles de présenter un intérêt pour les investigations" parmi lesquelles Jean-Luc Brunel en février 2022, agent français de mannequins et autre rabatteur présumé de Jeffrey Epstein, qui s'est suicidé en détention, et, plus récemment, Daniel Siad.

Après la publication de millions de documents liés à Jeffrey Epstein, le parquet de Paris avait annoncé début 2026 la saisine de magistrats référents pour analyser d'éventuelles infractions liées à des Français et procéder "à une réanalyse intégrale du dossier d'instruction" Brunel.