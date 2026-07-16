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Les actions européennes sont modérées alors que les investisseurs évaluent les résultats et le conflit au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 09:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pour consulter le blog en direct de Reuters consacré aux marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou saisissez LIVE/ dans une fenêtre d'actualités)

Les actions européennes ont affiché une évolution modérée jeudi, les investisseurs analysant les derniers résultats d'entreprises et l'activité de fusions-acquisitions dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient qui menaçaient d'alimenter l'inflation énergétique dans la région.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,1% à 641,95 à 07h12 GMT, la plupart des secteurs affichant une légère baisse.

Les valeurs technologiques ont affiché des résultats mitigés. L'action du fabricant d'équipements pour semi-conducteurs ASML ASML.AS a progressé de 2% en début de séance, tandis que la plupart des autres valeurs du secteur des semi-conducteurs, notamment STMicroelectronics STMPA.PA et BE Semiconductor BESI.AS , ont légèrement reculé. Un sentiment de soulagement général s’est emparé des marchés après que TSMC 2330.TW , le plus grand producteur mondial de puces d’IA de pointe, a annoncé une hausse record de 77% de son bénéfice au deuxième trimestre, ce qui suggère une forte demande en infrastructures d’IA. Publicis a également apporté un peu de réconfort aux marchés face à la disruption imminente liée à l’IA. L’action du groupe publicitaire français PUBP.PA a progressé de 1,4% après l’annonce d’un chiffre d’affaires net en hausse au premier semestre, porté par une forte demande de services marketing basés sur l’IA.

Par ailleurs, ABB ABBN.S a reculé de 1% après que l’entreprise industrielle a annoncé le rachat, pour 5,5 milliards de dollars, de la société d’automatisation Rotork

ROR.L , tout en indiquant que son résultat d’exploitation du deuxième trimestre avait dépassé les attentes. L’action de la société britannique a quant à elle bondi de 66%. La société américaine Uber UBER.N a annoncé avoir lancé une offre publique d’achat sur Delivery Hero DHER.DE , valorisant la société allemande de livraison de repas à environ 14,8 milliards de dollars. L’action de Delivery Hero a reculé de 1%, après avoir rebondi plus tôt dans l’année à la suite d’informations concernant cette offre.

Le sentiment des marchés mondiaux est resté prudent après que de nouvelles frappes militaires américaines et iraniennes ont fait craindre un conflit régional plus large, et les cours du Brent se sont négociés à près de 85 dollars le baril.

Valeurs associées

ABB
80,580 CHF Swiss EBS Stocks -3,13%
ASML HLDG
1 554,0000 EUR Euronext Amsterdam +0,30%
BESI
238,2000 EUR Euronext Amsterdam -2,38%
CAC 40
8 344,26 Pts Euronext Paris -0,46%
DAX
24 910,8800 Pts XETRA -0,35%
DELIV HERO
38,100 EUR XETRA -0,21%
EURO STOXX 50
6 255,03 Pts DJ STOXX -0,17%
FTSE 100
10 478,47 Pts FTSE Indices -0,36%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
PUBLICIS GROUPE
92,1200 EUR Euronext Paris +3,90%
ROTORK
485,500 GBX LSE +66,95%
STMICROELECTRONICS
57,0100 EUR Euronext Paris -3,18%
STOXX Europe 600
640,31 Pts DJ STOXX -0,37%
TSMC
17,2402 USD OTCBB 0,00%
UBER TECH
72,680 USD NYSE +0,83%
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