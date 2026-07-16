Stellantis clôt le S1 avec une hausse de 3,8% des ventes sur le marché EU30

Usine Stellantis de Mulhouse

Stellantis ‌a annoncé jeudi avoir clôturé ​le premier semestre de l'exercice 2026 sur une hausse de ​3,8% des ventes sur le marché automobile ​EU30 par rapport ⁠à l'année dernière, avec 1,37 ‌millions de véhicules immatriculés sur la période.

Selon un communiqué ​du ‌constructeur automobile franco-italo-américain, Stellantis ⁠a conquis une part de marché de 16,7% sur les six ⁠premiers ‌mois de l'année, et occupe ⁠la première place dans ‌les segments A et ⁠B de l'EU30.

Fiat (+21,7%), Citroën (+8,3%) et ⁠Opel (+7,4%) ‌ont affiché de solides performances commerciales, ​avec une ‌croissance supérieure à celle de l’ensemble du marché, ​tandis que Stellantis a enregistré une croissance ⁠positive en Allemagne au Royaume-Uni, en Italie, mais aussi en Autriche, en Pologne et au Portugal.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)