États-Unis: Les valeurs à suivre à Wall Street

Wall Street, près de la Bourse de New York

Principales valeurs à ‌suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à ​terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,01% pour le Dow Jones, de 0,12% pour ​le Standard & Poor's 500 et de 0,45% pour le Nasdaq:

* UNITEDHEALTH GROUP ​et GE AEROSPACE doivent publier ⁠leurs résultats jeudi avant l'ouverture de la Bourse ‌de New York, tandis que NETFLIX le fera après la cloche.

* UNITED AIRLINES a dit ​mercredi s'attendre à ‌des dépenses supplémentaires de carburant de près ⁠de 6 milliards de dollars en 2026 par rapport à ses estimations du début de l'année, la flambée ⁠des cours du ‌pétrole pesant sur ses perspectives de bénéfice ⁠pour le troisième trimestre et l'ensemble de l'exercice.

L'action recule ‌de 2,4% en avant-Bourse.

* TSMC - L'action cotée ⁠aux États-Unis perd près de 3% lors des ⁠échanges en ‌avant-Bourse après la publication des résultats trimestriels de la société ​taïwanaise.

* SPACEX - L'action de ‌l'entreprise de satellites du milliardaire Elon Muskest est passée mercredi pour la ​première fois sous son cours d'introduction en Bourse (135 dollars) avant de clôturer la séance juste au-dessus ⁠de ce niveau à 135,27 dollars.

* UBER a lancé jeudi une offre publique d'achat sur Delivery Hero, valorisant la société allemande de livraison de repas à environ 14,8 milliards de dollars (12,9 milliards d'euros).

(Rédigé par Diana Mandia, édité ​par Augustin Turpin)