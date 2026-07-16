États-Unis: Les valeurs à suivre à Wall Street

Wall Street, près de la Bourse de New York
Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,01% pour le Dow Jones, de 0,12% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,45% pour le Nasdaq:
* UNITEDHEALTH GROUP et GE AEROSPACE doivent publier leurs résultats jeudi avant l'ouverture de la Bourse de New York, tandis que NETFLIX le fera après la cloche.
* UNITED AIRLINES a dit mercredi s'attendre à des dépenses supplémentaires de carburant de près de 6 milliards de dollars en 2026 par rapport à ses estimations du début de l'année, la flambée des cours du pétrole pesant sur ses perspectives de bénéfice pour le troisième trimestre et l'ensemble de l'exercice.
L'action recule de 2,4% en avant-Bourse.
* TSMC - L'action cotée aux États-Unis perd près de 3% lors des échanges en avant-Bourse après la publication des résultats trimestriels de la société taïwanaise.
* SPACEX - L'action de l'entreprise de satellites du milliardaire Elon Muskest est passée mercredi pour la première fois sous son cours d'introduction en Bourse (135 dollars) avant de clôturer la séance juste au-dessus de ce niveau à 135,27 dollars.
* UBER a lancé jeudi une offre publique d'achat sur Delivery Hero, valorisant la société allemande de livraison de repas à environ 14,8 milliards de dollars (12,9 milliards d'euros).
(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)
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