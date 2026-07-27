Les actions européennes restent stables, la faiblesse du secteur technologique contrebalançant l'optimisme lié aux relations entre les États-Unis et l'Iran

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* Les valeurs du secteur du voyage et des loisirs bondissent alors que les cours du pétrole reculent

* ASML recule alors que la Chine développe ses propres outils DUV

* AstraZeneca progresse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre et réaffirmé ses prévisions

* Vodafone progresse après la révision à la hausse de ses perspectives annuelles

(Mises à jour après la clôture du marché) par Tharuniyaa Lakshmi, Purvi Agarwal et Avinash P

Les actions européennes ont terminé la séance de lundi pratiquement inchangées, les baisses des valeurs technologiques, menées par ASML, ayant freiné un rebond alimenté par l'apaisement des tensions entre les États-Unis et l'Iran et la forte baisse des cours du pétrole.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé sans changement à 644,52 points après avoir atteint plus tôt son plus haut niveau depuis le 7 juillet.

L'indice technologique .SX8P a reculé de 1,7 %, effaçant ses gains antérieurs, alors qu'ASML ASML.AS a chuté de 8,4 %.

Le journal The Information a rapporté que la Chine avait commencé à fabriquer des machines de lithographie par immersion dans l’ultraviolet profond développées localement, un outil clé de la fabrication de puces longtemps dominé par ASML.

La baisse s’est propagée à l’ensemble du secteur, ASM International ASMI.AS reculant de 7,1 % et BE Semiconductor

BESI.AS de 9,7 %.

Le Brent LCOc1 a chuté de 7,2 %, passant sous la barre des 90 dollars le baril, après que Washington a suspendu ses frappes aériennes contre l’Iran et que Téhéran a déclaré qu’il mettrait fin en contrepartie à ses attaques contre les bases américaines au Moyen-Orient.

Les valeurs du secteur des voyages et des loisirs .SXTP figuraient parmi les plus performantes, avec une hausse de près de 2 %, la baisse des cours du pétrole ayant amélioré les perspectives des compagnies aériennes. Lufthansa LHAG.DE , IAG

ICAG.L et Ryanair RYA.I ont chacune progressé de plus de 1 %.

Les valeurs énergétiques .SXEP ont reculé de 2 %, ce qui en a fait le secteur le moins performant du STOXX 600. O/R

« La résilience des marchés boursiers européens est portée par ce retournement des cours du pétrole, et elle pourrait perdurer si les prix du brut continuent de baisser », a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG, dans une note.

La récente recrudescence des hostilités avait ravivé les craintes d’inflation, en particulier dans les régions importatrices d’énergie telles que l’Europe et l’Asie.

Les investisseurs se concentrent désormais sur la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine mercredi, dans l'espoir d'y trouver des indices sur l'évolution des taux d'intérêt.

Les marchés s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés, tout en anticipant une baisse de 25 points de base d'ici fin 2026, selon les données de LSEG.

Les investisseurs scruteront également les résultats des grandes entreprises technologiques américaines, notamment Microsoft MSFT.O , Meta Platforms META.O , Amazon AMZN.O et Apple AAPL.O , à la recherche d’indices permettant de déterminer si la reprise du marché portée par l’IA peut se poursuivre.

Parmi les autres titres, AstraZeneca AZN.L a progressé de 1,7 % après que le laboratoire pharmaceutique a dépassé les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre et réaffirmé ses prévisions pour 2026.

Vodafone VOD.L a progressé de 4,9 % après que l’opérateur de télécommunications a revu à la hausse ses perspectives pour tenir compte de son récent rachat d’une participation majoritaire dans la société kenyane Safaricom, et a indiqué qu’il s’attendait à afficher des résultats dans la fourchette haute de ses prévisions révisées.

Zabka ZAB.WA a chuté de 9,6 % après que la société japonaise Seven & I Holdings 3382.T a décidé de ne pas donner suite à un investissement potentiel dans l’opérateur polonais de magasins de proximité.