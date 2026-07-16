Les actions européennes reculent alors que les investisseurs évaluent les résultats d'entreprise et le conflit au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Telenor revoit à la baisse ses prévisions pour 2026 après des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre

* Les services aux collectivités en tête des baisses sectorielles sur le STOXX 600

* ABB annonce l'acquisition de la société britannique Rotork pour 5,5 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars

* L'Europe s'apprête à connaître sa meilleure saison de publication des résultats depuis 2022

(Mise à jour des cours, ajout de commentaires d'analystes et de détails dans l'ensemble de l'article) par Tharuniyaa Lakshmi et Johann M Cherian

Les actions européennes ont reculé jeudi, les investisseurs évaluant une série de résultats d'entreprises, tandis que l'escalade des tensions au Moyen-Orient menaçait de perturber à nouveau l'approvisionnement énergétique, renforçant ainsi les craintes d'inflation. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a perdu 0,4 % à 638,83 points à 08h29 GMT, le secteur des services publics, en baisse de 1,1 %, menant les pertes sectorielles généralisées. Les valeurs technologiques européennes ont également reculé: l'action du fabricant d'équipements pour semi-conducteurs ASML

ASML.AS a effacé ses gains initiaux, tandis que les titresdes semi-conducteurs STMicroelectronics STMPA.PA et BE Semiconductor BESI.AS ont respectivementperdu 3 % et 2 %.

La chute des valeurs technologiques s’est produite malgré l’annonce par la société taïwanaise TSMC 2330.TW , premier producteur mondial de puces d’IA de pointe, d’une hausse record de 77 % de son bénéfice au deuxième trimestre, soulignant la forte demande en infrastructures d’IA.

Le secteur a montré des signes de ralentissement ce mois-ci après une forte progression au trimestre précédent.

Les investisseurs continuent de se tourner vers ce qui devrait être la saison des résultats la plus solide en Europe depuis plus de trois ans, même si des inquiétudes persistent quant au manque d’exposition significative de la région à l’IA, contrairement aux États-Unis, ainsi qu’à la hausse des coûts liée au conflit au Moyen-Orient .

Ces inquiétudes ont pesé sur l’indice STOXX ce mois-ci, qui a reculé d’environ 2 % par rapport au plus haut historique atteint le 3 juillet. La reprise des hostilités entre les États-Unis et l’Iran a également incité les investisseurs à renforcer leurs paris sur au moins une hausse des taux de 25 points de base par la Banque centrale européenne d’ici la fin de l’année, selon les données de LSEG.

“Pour l’instant, nous préférons adopter une position neutre entre les États-Unis et l’Europe, et surpondérer légèrement l’Europe dans la mesure où nous pensons que le conflit pourrait s’apaiser à nouveau”, a déclaré Michele Morganti, stratège actions senior chez Generali Investments. “Nous pensons que l’Europe pourra alors retrouver son élan économique et que les bénéfices pourront eux aussi se redresser.”

Au niveau des entreprises individuelles, l’action Delivery Hero

DHER.DE a reculé de 0,6 % après l’annonce par Uber UBER.N du lancement d’une offre publique d’achat valorisant la société allemande de livraison de repas à environ 14,8 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars. Delivery Hero a enregistré une hausse de près de 70 % depuis le début de l’année, suite aux rumeurs concernant cette offre imminente.

Par ailleurs, ABB ABBN.S a reculé de 3,3 % aprèsavoir annoncé

le rachat, pour 5,5 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, de la société d’automatisation Rotork ROR.L , tout en précisant que son résultat d’exploitation du deuxième trimestre avait dépassé les attentes. L’action Rotork a quant à elle bondi de 66 %.

Au niveau des résultats régionaux, le groupe suédois de technologies industrielles Indutrade INDT.ST a bondi de 11,6 % après avoir publié des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux prévisions.

Telenor TEL.OL a chuté de 11,6 % après que l’opérateur de télécommunications norvégien a revu à la baisse ses prévisions pour 2026, suite à des résultats du deuxième trimestre inférieurs aux attentes.

Le groupe publicitaire français Publicis PUBP.PA a progressé de 1,4% après avoir annoncé une hausse de son chiffre d’affaires au premier semestre, portée par une forte demande de services marketing basés sur l’intelligence artificielle.