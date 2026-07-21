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Les actions européennes progressent légèrement alors que les cours du pétrole reculent ; les résultats financiers au centre de l'attention
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 09:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pour consulter le blog en direct de Reuters consacré aux marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou saisissez LIVE/ dans une fenêtre d'actualités)

Les actions européennes ont légèrement progressé mardi, les informations faisant état d'efforts de médiation entre les États-Unis et l'Iran ayant fait baisser les cours du pétrole, tandis que les investisseurs évaluaient une nouvelle série de résultats d'entreprises.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,3 % à 641,39 points à 07h04 GMT.

Les cours du pétrole ont reculé après avoir atteint leur plus haut niveau depuis un mois, suite à des informations faisant état d’efforts diplomatiques entre les États-Unis et l’Iran , bien que les craintes d’une perturbation de l’approvisionnement énergétique aient atténué les pertes. Les Houthis du Yémen, proches de l’Iran, ont annoncé lundi un blocus de l’Arabie saoudite. O/R

Les résultats des grandes entreprises technologiques américaines, telles qu’Alphabet GOOGL.O , seront suivis de près cette semaine afin de déterminer si la demande liée à l’IA est durable et si leurs valorisations élevées sont justifiées.

Les valeurs technologiques .SX8P ont progressé de 1,4 %, emmenées par ASMI ASMI.AS et ASML ASML.AS , qui ont respectivement gagné 2,5 % et 3 %.

Les valeurs minières .SXPP ont progressé de 1,4 %, dans le sillage d’une hausse des cours du cuivre et de l’or. MET/L

GOL/

Toutefois, l’attention des investisseurs s’est tournée vers les résultats trimestriels de la région afin d’évaluer l’impact du conflit sur les entreprises.

L'action de Julius Baer BAER.S a reculé de 2 % bien que la banque suisse ait annoncé des entrées nettes de capitaux au premier semestre supérieures aux attentes.

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FTSEurofirst 300 Index - Perso
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INTEL
97,0600 USD NASDAQ +2,13%
JULIUS BAER GRP
70,760 CHF Swiss EBS Stocks -4,02%
STOXX Europe 600
640,75 Pts DJ STOXX +0,18%
STOXX Europe 600 Basic Resources
755,68 Pts DJ STOXX +0,67%
STOXX Europe 600 Technology
983,50 Pts DJ STOXX +1,17%
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