Les actions européennes progressent légèrement alors que les cours du pétrole reculent ; les résultats financiers au centre de l'attention

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Les actions européennes ont légèrement progressé mardi, les informations faisant état d'efforts de médiation entre les États-Unis et l'Iran ayant fait baisser les cours du pétrole, tandis que les investisseurs évaluaient une nouvelle série de résultats d'entreprises.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,3 % à 641,39 points à 07h04 GMT.

Les cours du pétrole ont reculé après avoir atteint leur plus haut niveau depuis un mois, suite à des informations faisant état d’efforts diplomatiques entre les États-Unis et l’Iran , bien que les craintes d’une perturbation de l’approvisionnement énergétique aient atténué les pertes. Les Houthis du Yémen, proches de l’Iran, ont annoncé lundi un blocus de l’Arabie saoudite. O/R

Les résultats des grandes entreprises technologiques américaines, telles qu’Alphabet GOOGL.O , seront suivis de près cette semaine afin de déterminer si la demande liée à l’IA est durable et si leurs valorisations élevées sont justifiées.

Les valeurs technologiques .SX8P ont progressé de 1,4 %, emmenées par ASMI ASMI.AS et ASML ASML.AS , qui ont respectivement gagné 2,5 % et 3 %.

Les valeurs minières .SXPP ont progressé de 1,4 %, dans le sillage d’une hausse des cours du cuivre et de l’or. MET/L

GOL/

Toutefois, l’attention des investisseurs s’est tournée vers les résultats trimestriels de la région afin d’évaluer l’impact du conflit sur les entreprises.

L'action de Julius Baer BAER.S a reculé de 2 % bien que la banque suisse ait annoncé des entrées nettes de capitaux au premier semestre supérieures aux attentes.