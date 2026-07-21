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Concert de Barbara Butch interrompu: enquête ouverte pour "délit d'entrave"
information fournie par AFP 21/07/2026 à 11:33

La DJ et directrice artistique Barbara Butch à Paris, le 5 mars 2026 ( AFP / Joel Saget )

La DJ et directrice artistique Barbara Butch à Paris, le 5 mars 2026 ( AFP / Joel Saget )

Le parquet de Grenoble a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête pour "délit d'entrave concertée aux libertés" suite à l'interruption samedi d'un concert de la DJ Barbara Butch par des militants propalestiniens et LFI.

Ce délit est puni d'un an d'emprisonnement, a précisé le procureur dans un communiqué. L'enquête est confiée au service local de police judiciaire de Grenoble.

Barbara Butch, 45 ans, figure des nuits parisiennes LGBTQ+ qui avait notamment participé à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris en 2024, se produisait samedi soir vers 22H00 dans le cadre du festival Cabaret Frappé, organisé par la Ville depuis 25 ans.

Sa performance a été interrompue au bout d'une vingtaine de minutes à cause d'une manifestation de militants pro-palestiniens et insoumis. La mairie a fait état de "jets de bouteilles en verre" et autres projectiles "visant délibérément la scène" lors du passage de la DJ.

La municipalité a indiqué dans la foulée qu'elle allait porter plainte contre X. L'adjoint à la culture Alexis Monge a, de son côté, porté plainte pour intimidation et jets de projectile.

Les militants reprochaient à l'artiste, juive, la signature d'une tribune en soutien à la contestée proposition de loi Yadan visant à "lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme", retirée depuis.

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1 commentaire

  • 12:23

    La France de la démesure

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