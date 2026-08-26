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Les actions européennes progressent légèrement alors que le prix du pétrole recule ; les résultats de Nvidia sous les projecteurs
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 09:13
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pour accéder au blog en direct de Reuters consacré aux marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur

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Les actions européennes ont légèrement progressé mercredi, la baisse des cours du pétrole ayant entraîné une baisse des rendements obligataires, dans l'espoir d'une réouverture prochaine du détroit d'Ormuz, tandis que les investisseurs se préparaient à la publication des résultats de Nvidia, figure de proue de l'intelligence artificielle.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX progressait de 0,1 % à 657,34 à 07 h 03 GMT, le secteur des ressources de base

.SXPP menant la hausse sectorielle avec une progression de 0,9 %. L’Iran a déclaré avoir repris les négociations avec Oman sur la gestion du détroit d’Ormuz, alors que la pression exercée par le président américain Donald Trump ne cesse de s’intensifier dans ce conflit qui dure depuis près de six mois et qui a bouleversé les marchés pétroliers et attisé les craintes inflationnistes à l’échelle mondiale.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé pour la troisième journée consécutive, chutant de plus de 2 % à environ 86 dollars le baril, dans la perspective d'une augmentation des flux pétroliers via l'Ormuz, ce qui a contribué à faire baisser les rendements obligataires. L'indice de l'énergie .SXEP a reculé de 1,1 % et a affiché la plus mauvaise performance sectorielle du STOXX 600. O/R Les investisseurs attendent désormais les résultats du deuxième trimestre de Nvidia NVDA.O , qui seront publiés plus tard dans la journée, afin de savoir si le boom des dépenses lié à l’intelligence artificielle peut continuer à justifier les attentes élevées du marché.

Les valeurs technologiques .SX8P ont reculé de 0,2 % dans l'attente de ces résultats.

L'attention se porte également sur un rapport clé sur l'inflation aux États-Unis, publié mercredi, les investisseurs cherchant de nouveaux indices sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

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