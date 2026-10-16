Les actions européennes progressent alors que les marchés se stabilisent, le dollar s'apprête à enregistrer une perte hebdomadaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le dollar américain s'achemine vers une baisse hebdomadaire en raison de la baisse des rendements des bons du Trésor américain

* Les marchés obligataires se stabilisent après la ruée vers les valeurs refuges observée jeudi

* Les investisseurs s’inquiètent des risques liés à l’endettement des valeurs liées à l’IA

(Mises à jour tout au long de la journée après l'ouverture des marchés européens)

par Elizabeth Howcroft

Les marchés boursiers européens ont rebondi en début de séance vendredi, le sentiment des investisseurs montrant des signes de reprise après la forte chute des valeurs technologiques lors de la séance précédente, tandis que le dollar était en baisse et s'apprêtait à enregistrer une perte hebdomadaire.

Les marchés ont été secoués cette semaine par une combinaison d’inquiétudes liées à la hausse des taux d’intérêt et aux structures de financement par emprunt sous-jacentes au boom de l’IA, ce qui a déclenché une vague de ventes sur les valeurs technologiques et les actions du secteur des semi-conducteurs. Les traders ont renforcé leurs paris sur des hausses de taux aux États-Unis après la publication mercredi de données indiquant une inflation plus forte que prévu , et les rendements obligataires ont plongé alors que les investisseurs se sont rués sur les bons du Trésor et d’autres obligations d’État considérées comme des valeurs refuges.

Les actions ont pour la plupart progressé lors des échanges asiatiques et les marchés obligataires se sont stabilisés, les marchés s'étant éloignés des mouvements de la séance précédente.

Les actions indonésiennes ont enregistré leurs plus fortes baisses depuis 1998 après que l’indiceur MSCI a déclaré que le marché boursier de ce pays ne méritait plus le statut de « marché émergent » et a présenté un plan visant à le retirer de divers indices suivis par les fonds. Si le pays est retiré, il perdra des milliards de dollars d’investissements passifs.

À 09 h 14 GMT, l’indice MSCI World Equity était en hausse de 0,3 % sur la journée, mais s’apprêtait tout de même à enregistrer une perte hebdomadaire .MIWD00000PUS . Les actions européennes – qui avaient été moins durement touchées par la vague de ventes de jeudi – étaient pour la plupart en hausse, le STOXX 600 progressant de 0,6 % sur la journée .STOXX , le DAX allemand gagnant environ 1 % .GDAXI et le CAC 40 français en hausse de 0,1 % .FCHI . Le FTSE 100 de Londres restait stable .FTSE .

Les contrats à terme sur les actions américaines laissaient également entrevoir une reprise à Wall Street, mais les investisseurs restaient préoccupés par les risques de crédit qui s’accumulent dans le secteur de l’IA, en particulier chez les opérateurs de centres de données fortement endettés comme CoreWeave CRWV.O , qui avaient déclenché la vague de ventes de jeudi.

“La question de la monétisation reste pour moi la grande interrogation à laquelle on n’a pas encore pleinement répondu. Des doutes subsistent quant à la pérennité des bénéfices et des marges de certains acteurs du secteur”, a déclaré Amélie Derambure, gestionnaire senior de portefeuille multi-actifs chez Amundi à Paris.

Mme Derambure a toutefois précisé qu’elle maintenait une position surpondérée sur les actions américaines et qu’elle était convaincue que la saison des résultats aux États-Unis serait suffisamment solide pour limiter toute correction du marché.

LE DOLLAR RECULE, LES OBLIGATIONS SE REDRESSENT

Le dollar américain a reculé de 0,4 % sur la journée, l’indice du dollar s’établissant à 101,68, en passe d’enregistrer sa première baisse hebdomadaire après trois semaines de hausses, la baisse des rendements américains rendant la devise moins attractive. Selon les analystes, de nouvelles inquiétudes concernant l’IA pourraient faire baisser encore davantage le dollar .

La baisse du dollar a contribué à sortir l’euro de son plus bas niveau depuis 17 mois. L’euro s’échangeait en fin de séance à 1,1255 dollar, en hausse de 0,3 % sur la journée EUR=EBS .

Les rendements des obligations d’État européennes ont augmenté vendredi, le rendement allemand à 10 ans s’établissant à 3,4189 % DE10YT=RR . Toutefois, les rendements – qui évoluent à l’inverse des cours – ont globalement baissé sur la semaine, les inquiétudes concernant la situation financière des entreprises liées à l’IA ayant rendu la dette publique plus attractive pour les investisseurs. Les obligations des pays du G7 sont en passe de connaître leur meilleure semaine depuis fin mai.

La corrélation entre les rendements des obligations d’État allemandes et l’indice STOXX 600 est devenue positive cette semaine pour la première fois depuis août, ce qui suggère que la dette publique retrouve son attrait de valeur refuge, qui s’était affaibli cette année alors que la guerre en Iran avait contraint les investisseurs à anticiper la perspective d’une hausse des coûts d’emprunt et des rendements.

Les cours du pétrole ont légèrement reculé vendredi, les contrats à terme sur le Brent s'établissant à 105,22 dollars le baril LCOc1 , mais ils restent en passe d'enregistrer une hausse hebdomadaire en raison des incertitudes concernant l'approvisionnement en pétrole en provenance du Moyen-Orient. Les attaques autour du détroit d'Ormuz se sont multipliées au cours des dix derniers jours.

La faiblesse du dollar a contribué à une légère hausse du cours de l’or, qui s’établissait à environ 4 187,43 dollars

XAU .