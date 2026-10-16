Safran : "les bénéfices 2026 sont sécurisés" affirme Bernstein

(Zonebourse.com) - Dans une note publiée ce matin, Adrien Rabier, l'analyste en charge du dossier chez Bernstein, confirme sa note de "surperformance" sur le titre, assortie d'un objectif de cours maintenu à 420 euros. De son côté, RBC Capital Markets confirme également son conseil "surperformance" avec un objectif de cours inchangé de 400 euros.

Bernstein indique rester très optimiste quant aux perspectives à long terme du motoriste, mais considère Safran comme la valeur européenne de l'aéronautique et de la défense "la plus exposée à l'environnement actuel". L'analyste redoute que le maintien de prix élevés du pétrole ne contraigne les compagnies aériennes à réduire leurs capacités et à accélérer le retrait des appareils anciens, au détriment des activités de maintenance.

Dans son scénario pessimiste, Adrien Rabier envisage une baisse de 26% du résultat opérationnel de Safran à l'horizon 2030, conduisant à une valorisation de 260 EUR par action. L'analyste estime néanmoins que les bénéfices de 2026 et d'une grande partie de 2027 restent protégés par le carnet de commandes de maintenance.

Le bureau d'études souligne que les données actuelles ne confortent pas encore ce scénario défavorable, notamment en raison du faible niveau des retraits de moteurs CFM56 et de la montée en puissance du LEAP. Il juge toutefois les catalyseurs positifs limités à court terme, même en cas de solides performances au troisième trimestre, le titre restant largement tributaire de l'évolution des prix du pétrole.

Chez RBC Capital Markets , Ken Herbert se montre plus confiant à court terme et anticipe un relèvement des prévisions annuelles lors de la publication du troisième trimestre (attendue le 23 octobre), notamment pour les activités de maintenance des moteurs civils, le résultat opérationnel et le flux de trésorerie disponible.

Le broker estime que la demande de maintenance des moteurs CFM56 devrait rester soutenue jusqu'en 2028, malgré le conflit au Moyen-Orient et la hausse des prix du pétrole, qui n'ont pas entraîné de modification significative des commandes de pièces détachées ou des immobilisations de moteurs. Il souligne néanmoins que les bases de comparaison deviennent plus exigeantes au second semestre 2026.

Enfin, RBC Capital Markets identifie d'autres catalyseurs potentiels dans la défense européenne et la rationalisation du portefeuille. L'analyste considère que la cession envisagée des activités de cabines permettrait à Safran de se recentrer sur des produits à plus forte marge et davantage différenciés.

En fin de matinée, le titre progresse de 0,9% à la Bourse de Paris, vers 320 euros, profitant aussi d'un accord préliminaire passé avec Turkish Airlines portant sur plus de 600 moteurs.

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